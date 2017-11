La journée Européenne des Personnes Handicapées aura lieu le 3 décembre 2017

Une conférence portera sur le thème : « le rôle des personnes handicapées dans les décisions qui les concernent et le droit de vote », sujets cruciaux pour plus d’indépendance et une meilleure inclusion.

La journée européenne des personnes handicapées aura lieu le 3 décembre 2017. Célébrée depuis 1993, cette journée est une opportunité pour favoriser la sensibilisation et promouvoir la coopération dans le domaine du handicap. Cet évènement, porté à la fois par les institutions européennes et les acteurs de la société civile, en particulier le Forum Européen des Personnes Handicapées, marquera, comme chaque année, le début de plusieurs évènements.



La Conférence de la Commission européenne (les 4 et 5 décembre 2017 à Bruxelles)



Cette conférence portera sur le thème : « le rôle des personnes handicapées dans les décisions qui les concernent et le droit de vote », sujets cruciaux pour plus d’indépendance et une meilleure inclusion. Les questions de protection sociale et politiques d’inclusion seront au cœur des débats, ainsi que le Socle Européen des Droits Sociaux et les Objectifs de Développement Durable. Elle est organisée en collaboration avec le Forum Européen des Personnes Handicapées.



L’Access City Award



L’Access City Award sera remis dans le cadre de la Conférence de la Commission européenne présentée ci-dessus. Ce prix récompense les villes ayant mis en place des solutions innovantes et efficaces relatives à l’accessibilité. La ville de Lyon fait partie des finalistes.



Le 4e Parlement des Personnes Handicapées



Le 4ème Parlement des Personnes Handicapées aura lieu le 6 décembre 2017 à Bruxelles. C’est un grand moment pour les personnes handicapées rassemblées au Parlement européen, qui leur permet d’avoir des échanges avec les Parlementaires européens, avec le Président du Parlement, avec toutes les autorités européennes qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques du handicap. Le CFHE coordonne la participation de la délégation française (une cinquantaine de participants) à cet évènement. La conférence sera retransmise en direct sur la web TV du Parlement Européen.



A propos du CFHE



Le Conseil Français des Personnes Handicapées pour les Questions Européennes (CFHE) a été fondé en 1993. La Commission européenne, désirant traiter avec des interlocuteurs qualifiés, a encouragé la création, dans chacun des Etats membres, d’un Conseil National représentatif des personnes handicapées et leurs familles. C’est dans ce cadre que les 8 associations dites fondatrices (APAJH, APF, CFPSAA, FNATH, GIHP, UNAFAM, UNAPEI, UNISDA), associations de personnes handicapées et de familles, couvrant les différentes formes de handicap, ont décidé de s’unir et de donner au CFHE des statuts qui en garantissent la représentativité. A ce jour, une quarantaine d'associations nationales sont rassemblées au sein du CFHE : la qualité de cette implantation permet au CFHE de réellement « agir sur l’Europe et agir à partir de l’Europe ».





