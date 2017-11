Journée Internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes : deux soirées exceptionnelles

FDFA invite sur scène des compagnies théâtrales et des artistes féministes pour un spectacle inédit.

Dans le cadre du 25 novembre 2017, Journée Internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, en partenariat avec l’Observatoire Parisien des violences faites aux femmes (OPVF), Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) vous propose « Sortir du silence », deux soirées exceptionnelles.



Vendredi 24 novembre – Café-théâtre littéraire



L'association invite sur scène des compagnies théâtrales et des artistes féministes pour un spectacle inédit ! Ce café-théâtre littéraire vous proposera de découvrir des textes mettant en avant la lutte contre les violences envers les femmes.

Avec :



Blandine Métayer, actrice, autrice, marraine de FDFA et Charlotte de Vilmorin, autrice (Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque) ;



La Compagnie Avril Enchanté ;



Sara Veyron et le Théâtre du Chaos présenteront des extraits de la pièce « Des coups et du silence » de Georges de Cagliari.



Horaires : Accueil du public à partir de 17h30 - Soirée de 18h00 à 20h30.



Mardi 28 novembre – Projection-débat



Autour du film « Violences du silence », des personnes ayant assisté à des projections débats interviendront pour témoigner du poids de ce film auprès des publics universitaire, associatif féministe, associatif de personnes handicapées, médical et médico-social…



La salle sera invitée à réagir et à dialoguer sur les questions des violences envers les femmes handicapées.



Horaires : accueil du public à partir de 17h30 - Soirée de 18h00 à 20h00.



Accessibilité des lieux pour les personnes en situation de handicap. Retranscription en direct par vélotypie pour les personnes déficientes auditives. Entrée gratuite sous réserve d’inscriptions préalables.



Lieu :

Patronage Laïque – 61, rue Violet – 75015 PARIS

Bus 70 et 88 – arrêt Violet

M° Commerce (ligne 8)





Inscription "Sortir du silence" le 24 novembre

Inscription "Sortir du silence" le 28 novembre EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse