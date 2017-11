Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2017

Une journée pour sensibiliser et valoriser les actions de proximité. L'édition 2017 : "des transformations durables pour une école inclusive". Cette édition s’adresse en priorité aux élèves des classes de CM2 et à leurs enseignants.

Depuis 1992, à l'initiative de l'Onu, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre. Programmée le 4 décembre 2017 dans les écoles et établissements scolaires, cette journée est l'occasion de mieux faire connaître les personnes en situation de handicap et les avantages que présente leur inclusion dans notre société. Le thème de l'édition 2017 est "Des transformations durables pour une école inclusive".



Une journée pour sensibiliser et valoriser les actions de proximité



À l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre, l’Éducation nationale se mobilise aux côtés de grandes associations et de ses partenaires pour impulser et relayer des actions dans les écoles et les établissements scolaires. Cette journée à plusieurs objectifs :



Sensibiliser l'opinion publique, la communauté éducative et l'ensemble des élèves aux enjeux de la scolarisation des élèves handicapés ;



Faire connaître et valoriser les actions de proximité conduites au quotidien par les associations et la communauté éducative. Ces actions permettent d'offrir à tous les élèves handicapés une chance pour réussir ;



Mieux faire connaître les avantages que présente l'inclusion des élèves en situation de handicap dans notre société.



L'édition 2017 : « des transformations durables pour une école inclusive »



Cette édition s’adresse en priorité aux élèves des classes de CM2 et à leurs enseignants.



Des actions de sensibilisation le lundi 4 décembre 2017

Le 3 décembre 2017 étant un dimanche, c’est le lundi 4 décembre que des actions de sensibilisation autour de l’école inclusive sont organisées dans les écoles et établissements scolaires afin de permettre à la communauté éducative de réfléchir et d’échanger sur le handicap, l’acceptation des différences et le vivre ensemble.



Des partenaires aux côtés de l'Éducation nationale

La communauté éducative s'appuie sur l’ensemble des partenaires qui se sont associés au ministère de l’Éducation nationale sur cette journée aux niveaux académique, départemental et dans les établissements scolaires.



Par exemple, trois associations majeures dans le champ du handicap (APAJH, l’APF et l’Unapei) s'allient pour proposer aux élèves de participer à des séances de sensibilisation et des débats en classe.



Une édition spéciale de "Mon Quotidien" le 11 janvier 2018

Le jeudi 11 janvier 2018, une édition spéciale de "Mon Quotidien", journal d’information destiné aux jeunes âgés de 10 à 13 ans, sera adressée à près de 40 000 professeurs de CM2. Ce numéro spécial permettra de lancer le débat en classe autour de l’école inclusive et de la place des jeunes en situation de handicap.



Un site prochainement mis en ligne : École inclusive



Le site École inclusive sera accessible avant le 3 décembre. Il regroupe de nombreuses ressources : affiches, fiches pratiques, kit d’animation, etc. Il permet également aux enseignants d’identifier des bénévoles des réseaux associatifs APAJH, APF et Unapei susceptibles de se rendre disponibles pour participer à ces actions et co-animer des séances de sensibilisation.



ecole-inclusive.org



Faits et chiffres :

7 milliards de personnes : population mondiale

1 personne sur 7, soit plus d'un milliard de personnes dans le monde, souffre d'un handicap

Plus de 100 millions de personnes handicapées sont des enfants

80% des personnes handicapées vivent dans un pays en développement

50% des personnes handicapées ne peuvent pas se payer des soins de santé





La scolarisation des élèves en situation de handicap

© Handicap Infos - source : communiqué de presse