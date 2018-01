Journée Mondiale du Braille : 209 ans après, les aveugles s’en souviennent

Le braille reste et restera longtemps encore le seul moyen pour une personne aveugle d’approcher de façon autonome le texte écrit.

En ce 4 janvier, les personnes aveugles du monde entier se souviennent qu’il y a 209 ans, Louis Braille naissait à Coupvray. Ces sept millions de personnes se rappellent que c’est à cet enfant de France qu’ils doivent la possibilité de pouvoir lire et écrire, en un mot, d’être de vrais citoyens du monde.



Pour Vincent Michel, Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, « le braille reste et restera longtemps encore le seul moyen pour une personne aveugle d’approcher de façon autonome le texte écrit. Cette invention décisive pour notre pleine citoyenneté reste plus que jamais d’actualité puisque la révolution numérique en favorise la dissémination par le truchement de l’informatique adaptée et des nouvelles technologies. Nous nous devons d’en dire la modernité et de la défendre par tous les moyens ».



Malheureusement, la France a beaucoup à faire pour permettre une pleine diffusion de cette merveilleuse écriture. Le combat continue donc et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France reste plus que jamais déterminée à ce que les personnes aveugles puissent lire le livre de leur choix, dans le format de leur choix, dans des délais raisonnables et au prix du marché.



« C’est notre combat central aujourd’hui afin que les personnes aveugles puissent pleinement accéder au savoir qui conditionnera l’inclusion dans le monde de demain », insiste Vincent Michel. Décoré le 6 décembre 2017, chevalier de l’Ordre National du Mérite par la Ministre en charge de la Culture, Madame Françoise Nyssen, Vincent Michel n’a pas manqué de rappeler l’importance cruciale et primordiale de favoriser l’accès au savoir grâce aux livres en braille. Un accès aujourd’hui qui relève du défi et d’un travail quotidien : « Ce défi, Madame la Ministre, nous pouvons le relever ensemble et, dans la lignée de Louis Braille, vous pouvez être la femme qui a ouvert l’accès au livre pour les aveugles de France ».





© Handicap Infos - source : communiqué de presse