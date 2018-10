HIGH TECH | article publié le, 10/10/18 0 réaction

Journée Mondiale de la Canne Blanche. Et si on en profitait pour parler de la Canne Blanche Electronique ?

Une avancée majeure : la canne blanche électronique Tom Pouce, une production made in France financée uniquement par les dons récoltés par la Fondation Visio. La cécité est la première cause d’handicap dans l’Hexagone.

Le lundi 15 octobre se tiendra la Journée Internationale de la Canne Blanche. Symbole de la cécité et de la malvoyance, inventée en 1930, elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer en rue, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. La France compte aujourd’hui 2 millions de personnes atteintes d’un trouble de la vision dont 207 000 sont aveugles et 932 000 malvoyants moyens.



Aujourd’hui il existe désormais la canne blanche électronique



La Fondation Visio, reconnue d’utilité publique depuis 2011, basée à Angers, ne cesse d’innover afin d’optimiser la mobilité et l’autonomie des déficients visuels. Elle est à l’origine de la création de la toute première canne blanche électronique baptisée Tom Pouce considérée comme une avancée technologique majeure en la matière.



Celle-ci est remise gracieusement aux utilisateurs par la Fondation Visio et son coût global unitaire s’élève à 5 000 € intégralement financé par les dons. Ce montant comprend la fabrication par VISIOPTRONIC, la filiale technologique de la Fondation, un bilan locomotion, la formation des bénéficiaires afin qu’ils puissent se familiariser au maniement ainsi que le suivi de l’utilisateur et la maintenance durant 7 ans.



Les dons de mécènes et de donateurs privés récoltés via la Fondation permettent ainsi de financer le travail de recherche et développement indispensable sur ce matériel high-tech et ils contribuent à amplifier les mises à disposition gratuites de matériels électroniques auprès de nouveaux utilisateurs dans un certain nombre de régions en France.



Vidéo. Canne blanche électronique : témoignages d'utilisateurs









www.fondation-visio.org



