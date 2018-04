Journée Mondiale Parkinson : France Parkinson se mobilise

Plus de 40 événements sont organisés par les comités de bénévoles partout en France dans le cadre de la journée mondiale pour faire "changer le regard" sur cette maladie encore trop méconnue.

Un événement se tiendra à Nantes le 14 avril. 77% des français pensent que les personnes les plus touchées par la maladie sont les retraités : un constat qui masque une réalité et qui nuit à l’image des patients, conduisant trop souvent à des préjugés et des idées reçues.



Au programme : Conférence (entrée libre) sur le thème « Bouger pour le patient, souffler pour l'aidant / Table ronde et échanges autour des pratiques d'activités physiques et de détente » qui sera orchestrée par le Pr Damier, neurologue CHU Nantes, Mme Leroy, kinésithérapeute au CHU de Nantes, Mme Paris, psychothérapeute / intervenante éducation thérapeutique du patient, Mme Evrard, psychologue à la Maison des Aidants et M Brunerie, Directeur Village Répit Famille des Fondettes.



Rendez-vous le samedi 14 avril 2018

14h00 - 18h30 à la Salle festive Nantes Erdre

251 route de Saint Joseph, 44 300 Nantes

Autocars prévus par le comité France Parkinson 49 pour rejoindre l’événement

Départ de : Doué-la-Fontaine Angers - Sain-Georges-sur-Loire – Ancenis - Cholet





© Handicap Infos - source : communiqué de presse