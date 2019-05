SCLÉROSE EN PLAQUES | article publié le, 01/05/19 0 réaction

Journée Mondiale de la sclérose en plaques : rendez-vous le 30 mai 2019

La Journée Mondiale de la SEP est coordonnée par la Fédération internationale de la SEP (MSIF) et ses associations membres.

La Journée Mondiale de la sclérose en plaques est officiellement établie le 30 mai. Des événements et des campagnes ont lieu tout au long de ce mois. C'est toute une communauté, internationale, qui se réunit autour cette Journée, afin de partager des récits, sensibiliser le public et mener une campagne pour et aux côtés des personnes malades. Ce sont environ 100 000 personnes qui sont atteints de SEP en France et plus de 700 000 en Europe.



La campagne de 2019 sera appelée « Ma SEP invisible » (#MyInvisibleMS) et sera axée sur le thème de la Visibilité. Sensibiliser le monde aux symptômes invisibles de la SEP et à ses incidences imperceptibles sur la qualité de vie. Infos mythes et vérités sur la SEP



Quel est l’objectif de cette campagne ?



La campagne "Ma SEP invisible" a pour objectif de sensibiliser le monde aux symptômes invisibles de la sclérose en plaques et à ses incidences imperceptibles sur la qualité de vie. La campagne offrira une tribune à toutes les personnes malades, qui pourront partager leurs symptômes invisibles et exprimer ce qu’elles souhaitent transmettre aux autres afin de renforcer la connaissance et la compréhension de la SEP.



Elle permettra de remettre en question les idées reçues et d’aider les gens à comprendre comment offrir le soutien adéquat. Vous pouvez également utiliser le thème de la "Visibilité" de plusieurs autres manières pour réaliser vos objectifs.



Journée des enfants - Fondation ARSEP :









EN SAVOIR + :

Consultez tous les articles du dossier SEP



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page