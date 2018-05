La journée mondiale de la Sclérose En Plaques se tiendra le 30 mai 2018 !

Faire connaitre la maladie, un enjeu central pour améliorer le quotidien des malades. BOXONS LA SEP aujourd'hui et pour demain. 5 évènements pour combattre la sclérose en plaques à Toulouse, Annecy, Lyon, Paris et Arras.

A l’occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP), les associations de patients (Ligue Française contre la Sclérose En Plaques, Association Française des Sclérosés en Plaques et Notre Sclérose), accompagnées des professionnels de santé et avec le soutien de Merck iront à la rencontre du grand public. Dans 5 villes en France, entre le 26 mai et le 6 juin 2018, l’objectif sera de mobiliser le plus grand nombre autour de cette maladie qui touche plus de 100 000 personnes en France.



Au programme : des ateliers pédagogiques pour tordre le cou aux idées reçues autour de cette maladie qui fait peur à 89% des français et des animations sportives notamment autour de la boxe pour inviter les participants à symboliquement combattre la sclérose en plaques (SEP).



Faire connaitre la maladie, un enjeu central pour améliorer le quotidien des malades



En France, plus de 100 000 personnes sont atteintes de la sclérose en plaques (SEP). Une maladie qui attaque le système nerveux central, une maladie qui dans l’absolu ne tue pas mais dont on ne guérit pas.



Imprévisible, évolutive, handicapante, cette maladie est difficile à appréhender et fait l’objet de nombreuses idées reçues qui ne facilitent pas le quotidien des malades.



Sur un ring de boxe, les intervenants des associations locales de patients et des professionnels de santé se succèderont pour partager des constats, donner des conseils, mettre en avant des solutions et de démystifier cette maladie. Pour rendre le message plus accessible, le programme sera construit sur le thème de la boxe et reprendra les différentes étapes du combat que livrent les malades au quotidien.



Un combat à mener ensemble



Comme des boxeurs et des boxeuses, les malades doivent faire preuve de combativité pour surmonter leur handicap, d’humilité pour accepter de prendre les coups infligés par la maladie, de caractère pour ne jamais baisser leur garde et de courage car ce combat est aujourd’hui celui de l’usure. Pour, demain, mettre la SEP KO il s’agit de mener ce combat ensemble.



Sur les villages Boxons la SEP aujourd’hui et pour demain, chaque participant pourra boxer la SEP en participant à un cours géant de fit boxing programmé en fin de matinée et en fin d’après-midi. Chaque coup donner à la SEP sera comptabilisée pour montrer que dans leur combat les malades ne sont pas seuls.



Face à la maladie, le sport peut être un allié



L’autre message fort sur le village « Boxons la SEP » sera celui de la promotion du sport et de l’activité physique au travers d’ateliers aussi bien à destination de grand public que des personnes atteintes de la sclérose en plaques.



Les bénéfices de l’activité physique sur la santé ne cessent d’être démontrés. En effet, elle améliore les fonctions musculaires (capacités physiques, force), cardio-vasculaires et respiratoires (adaptation à l’effort, endurance), locomotrices, cognitives (attention, mémoire…).



L’activité physique adaptée peut également agir efficacement sur de nombreux symptômes de la sclérose en plaques notamment sur l’amélioration de l’équilibre et des capacités musculaires, la lutte contre la fatigue et aussi le regain de l’estime de soi et la création de lien social.



Des animations sport et bien-être

En fonction des villes, pendant la journée, au sein d’un espace bien-être, plusieurs animations seront proposées aux participants tels que des séances de shiatsu, d’ostéopathie, de massages, de sophrologie ainsi que des conseils de naturopathe.





