Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, tous en bleu le 2 avril !

Par ce geste simple et symbolique, nous pouvons tous montrer que nous sommes prêts à accueillir la diversité, dans nos crèches, nos écoles, nos entreprises... Alors pour commencer, lundi 2 avril, habillez-vous de bleu et postez sur vos réseaux sociaux une photo de vous accompagné du #TousEnBleu.

Ce lundi 2 avril, lundi de Pâques, nous vous invitons à profiter de cette journée chômée et/ou à faire la chasse aux œufs , tout vêtus de BLEU afin de témoigner votre solidarité aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique. (On pourra même jouer les prolongations le mardi 3 avril, histoire que toutes les écoles et entreprises de France puissent se parer de bleu.)



Pourquoi ces mobilisations sont-elles importantes ?



Parce qu'elles consistent à rendre visibles ce que notre société a encore du mal à prendre en considération : les troubles, les handicaps, les besoins spécifiques, les particularités qui nécessitent de petites adaptations afin que les personnes qui en sont porteuses puissent prendre la place à laquelle elles ont droit dans la société.



Par ce geste simple et symbolique, nous pouvons tous montrer que nous sommes prêts à accueillir la diversité, dans nos crèches, nos écoles, nos entreprises...



Bien sûr la mobilisation ne s'arrête pas là ; pas au lundi 2 avril et pas au fait de s'habiller ce jour-là en bleu. Mais il n'y a pas de mobilisation inutile. En matière d'inclusion, les symboles, forts, clairs, partagés à l'échelle internationale ont toute leur importance pour faire avancer les mentalités... et les législations !



Alors pour commencer, lundi 2 avril, habillez-vous de bleu et postez sur vos réseaux sociaux une photo de vous accompagné du #TousEnBleu.



Pendant toute la semaine, Hop'Toys met à l'honneur les personnes porteuses d'autisme en réalisant pour elles un portrait qu'elles pourront afficher autour d'elles et qui sera épinglé sur ses réseaux sociaux.



Vous avez un enfant ou un proche porteur de TSA ? Envoyez avant vendredi 30 sa photo à Hop'Toys (via Facebook) qui la lui préparera pour qu'il puisse proclamer haut et fort qu'il est exceptionnel, partager ce portrait sur ses propres réseaux, mobiliser son entourage, faire parler de lui et de ses attentes.



Dans vos journaux, sur vos sites Internet, vos blogs, dans vos écoles, partagez les nombreuses ressources proposées par la société, parmi lesquelles 2 nouvelles infographies (à télécharger gratuitement) pour informer sur les troubles du spectre autistique. Qui touchent-ils ? Que recouvrent-ils vraiment ? Quelles sont les attentes et les souffrances des personnes porteuses de TSA et de leurs familles ? Comment remplacer les idées reçues par des faits ?, etc.



A propos d'Hop'Toys



A l’origine, il y a une conviction née de l’expérience de ses fondateurs dans l’éducation spécialisée : tous les enfants ont un potentiel qu’il faut leur permettre de le développer. Depuis 19 ans, la société propose aux familles et professionnels de la petite enfance des jouets permettant aux tout-petits de s’éveiller au monde en mobilisant tous leurs sens. En sélectionnant des jouets multi-sensoriels, innovants, ergonomiques permettant des utilisations multiples et évolutives, l'entreprise est une des rares enseignes à pouvoir répondre à des besoins spécifiques et ainsi offrir la possibilité à TOUS les enfants de grandir en s’amusant.





www.bloghoptoys.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse