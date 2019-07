PARAVOILE | article publié le, 15/06/19 0 réaction

La Journée Nationale de la Voile Handivalide et Paravoile est de retour pour sa 2e édition le 29 Juin 2019 !

Voile et handicap, une alliance qui fonctionne !

Le handivoile ou voile handivalide est une discipline accessible à tous, quel que soit le handicap. Ce sport permet aux personnes en situation de handicap physique ou mental de naviguer avec un haut niveau d’autonomie. Certains bateaux sont adaptables aux différents besoins selon les handicaps et des régates handivalide se font toute l’année !



La Fédération Française de Voile soutient et développe depuis de nombreuses années la voile handivalide autour du principe de mixité, personne en situation de handicap - personne valide ensemble.



Par des appels à projets et grâce au partenaire de la Commission Voile Handivalide et Paravoile, AG2R La Mondiale, elle aide les clubs à financer du matériel adapté, à développer une animation sportive régulière et à la formation des accompagnateurs et éducateurs.



Afin de continuer sur cette voie, la FFVoile a lancé en 2018 la Journée Nationale de la Voile Handivalide et Paravoile. Cet événement aura lieu chaque année le dernier Samedi de Juin, dans les clubs de voile qui souhaitent l’accueillir.



Cet événement a pour objectifs de :

- Faire connaitre la voile handivalide au sein des clubs de voile,

- Montrer l’accessibilité de la pratique quels que soient les handicaps,

- Mettre en avant la pratique mixte entre personnes valides et personnes en situation de handicap, ensemble sur un même voilier et dans le même club.



Cette année, la Journée Nationale de la Voile Handivalide et Paravoile est parrainée par deux acteurs majeurs de la voile handivalide :

Damien Seguin, double Champion Paralympique et 6e de la Route du Rhum en Imoca, Chris Ballois, Recordman du monde de vitesse en Kitesurf sur le Mille nautique.



Tout le monde peut participer à cet événement, l’initiation ne nécessite aucun test de natation, ni certificat médical.





