Journées d’Étude dédiées aux Nouvelles Technologies pour déficients visuels, le 3 et 4 décembre 2018 à Paris

1 aveugle naît toutes les 15 heures. Dans un monde de plus en plus connecté et informatisé où le défi de l’accessibilité est un enjeu crucial, les nouvelles technologies représentent un facteur d’autonomie et d’inclusion, majeur, pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Mises en place et organisées par la Fédération des Aveugles de France depuis 7 ans, les journées d’Étude dédiées aux Nouvelles technologies sont un événement incontournable pour connaître les solutions innovantes et faciliter un niveau de connaissance élevé en matière de nouvelles technologies adaptées.



2 jours pour s’informer des nouvelles solutions adaptées



Durant deux jours de conférences, d’ateliers, de démonstrations et de tables rondes, la centaine de participants attendus (professionnels, acteurs économiques et personnes déficientes visuelles) pourront :



Découvrir les nouveautés en matière de Nouvelles Technologies adaptées ;



Et mutualiser les bonnes pratiques autour de l’accessibilité numérique, des technologies d’assistance, de l’édition adaptée, de l’aide au déplacement, etc.



Google, Samsung, Orange ou encore Intrapreneur Société Générale et bien d’autres.. sont attendus pour présenter leurs nouveautés lors de ce grand rendez-vous, devenu incontournable.



Informations pratiques :



Si vous souhaitez assister aux journées d’étude de la Fédération des Aveugles de France qui se dérouleront à l’INJA (56 Boulevard des Invalides 75007 Paris), merci de vous accréditer auprès du service communication. #JEIA2018





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

