Un kit de sensibilisation pour faciliter l’accès au vote des personnes handicapées

Désormais, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la Convention internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées, toutes les personnes en situation de handicap peuvent voter.

Alors qu’arrivent les élections européennes, et les municipales en 2020, paraît le kit “Vote et Handicap”. L’effectivité du droit de vote des personnes handicapées : c’est à cet enjeu que vient répondre ce kit de sensibilisation impulsé par le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées et le Comité Interministériel du Handicap. Réalisé par Handéo, il s’adresse à tous - élus, candidats, collectivités, professionnels du médico-social, citoyens, etc. - pour permettre à toute personne handicapée d’exercer son droit de vote ainsi que la loi française le permet et s’y engage.



Mobiliser et sensibiliser



Outil pratique et ludique, le Kit propose des scénarios d’Ateliers Citoyens Participatifs - jeux de rôles, mises en situation, temps d’échanges - ayant pour objectif de servir de supports de sensibilisation à la réglementation, aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et aux bonnes pratiques. Une fiche méthodologique facilite leur mise en place. Ils peuvent être organisés par et pour les candidats, les accesseurs, les collectivités, les associations, les proches- aidants, les professionnels de l’accompagnement, les personnes handicapées. Le 1er volet du Kit porte sur l’accès au bureau de vote. Ce dispositif est labellisé “Tous concernés, tous mobilisés”.



Ouverture du droit de vote à toutes les personnes en tutelle : 300 000 personnes majeures recouvrent leur droit de vote



Ainsi que le précise Sophie Cluzel en introduction du Kit, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice marque une avancée majeure pour les personnes en situation de handicap ou de fragilité : la reconnaissance de leur pleine et entière citoyenneté. Elle abroge l’article L5 du Code électoral qui soumettait le droit de vote des personnes en tutelle à une décision du juge.



Téléchargez le Volet 1 du kit “Vote et handicap” et restez connectés pour le Volet 2 à paraître à l’automne 2019.





