KONE organise un job dating pour recruter 10 alternants en situation de handicap le 27 juin 2017 à Nice

Les collaborateurs KONE accueilleront les candidats afin de discuter de leurs opportunités de carrière au sein du groupe.

Suite à son 3ème accord agréé pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, KONE, acteur majeur dans l’industrie des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, s‘est associé à Défi RH, cabinet de recrutement, Aktisea, EA (L’Entreprise Adaptée) de la région des Alpes Maritimes, et Handy Job Cap emploi 06, pour recruter 10 alternants en situation de handicap à Nice.



C'est le premier et unique ascensoriste à avoir signé en 2009 l’accord entreprise pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Depuis cette date, le groupe s’engage à mettre en place des actions autour du recrutement, de la formation et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées.



Où et quand ? :

Mardi 27 juin 2017 à 9h30 au ZAC de l’Arénas – bâtiment Aéropôle, 455 Promenade des Anglais à Nice



L'entreprise recherche des profils variés pour venir renforcer ses équipes IT, achats, comptabilité et ressources humaines. Les candidats pourront échanger avec les collaborateurs sur les métiers et les postes à pourvoir à partir de septembre.



Au programme :

9h30 - accueil des candidats

9h45 - présentation de la société

10h00 - début des rencontres entre candidats et managers

11h00 - fin des rencontres

11h15 - mot de fin





Pour participer, les candidats doivent s’inscrire en envoyant un mail à : mission.handicap@kone.com





