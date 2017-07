LADAPT lance le volet 2 de sa campagne #touscitoyens pour interpeller le Président de la République

Depuis le 13 juin, LADAPT porte au vote 9 propositions fortes pour l’inclusion et l’autonomie, réunies sous la forme d’un appel à « voter pour ».

Après avoir questionné les candidats à l’élection présidentielle sur leur programme handicap, LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, reprend son rôle de porte-parole et invite les citoyens à signer son appel à « voter pour ».



Depuis le 13 juin, LADAPT porte au vote 9 propositions fortes pour l’inclusion et l’autonomie, réunies sous la forme d’un appel à « voter pour ». Ces propositions ont été travaillées par la Commission mixte « Citoyenneté et actions associatives » de l'association qui réunit salariés, bénévoles et personnes accompagnées. Elles sont regroupées dans un livret « Les 100 premiers jours de votre mandat pour une société inclusive » avec pour objectif de construire une société solidaire dans laquelle chacun pourra trouver sa place et être acteur de ses propres choix.



LADAPT demande au Président de la République, au terme de ses 100 jours de mandat, de s’engager sur ces propositions



Il est donc primordial de récolter le plus de signatures possibles d’ici au 24 août, date du 100e jour de mandat, afin de légitimer cette démarche. À cette date, le livret sera transmis à l’équipe présidentielle. LADAPT espère une rencontre ou une réponse publique.



9 propositions autour de l’autonomie



La Commission mixte a recueilli les expériences des professionnels de terrain et personnes accompagnées et, grâce à ces échanges constructifs et pérennes, a établi une liste de propositions réunies dans un livret. Celui-ci articule, autour de 9 thèmes, en référence à la CIDPH, au projet associatif 2016-2020 de l'association, à l’engagement de l’État, aux constats de l’association, et préconise des actions :



Famille et handicap : des démarches simplifiées ;



École inclusive : une pédagogie accessible, un corps enseignant mieux formé ;



Formation et emploi : réussir l’insertion avec l’emploi accompagné, la formation et le respect des quotas ;



Ressources et compensation: des aides supplémentaires, des dispositifs pour faciliter la vie des aidants ;



Santé, bien-être et accès aux mutuelles : faciliter l'accès aux soins par l'accessibilité du bâti et des tarifs équitables ;



Logement, habitat : concevoir, construire et adapter pour vivre en toute autonomie ;



Vie affective, amoureuse, sexuelle et parentalité : plus de prévention et d’information ;



Culture, loisirs et sport : des lieux et des événements accessibles pour vivre ensemble ;



Perte d'autonomie, vieillissement : de nouvelles structures pour de nouveaux enjeux.





