Lancement du 1er incubateur de start-up créé pour les personnes en situation de handicap

De par ses actions, l’incubateur, Le Nid a pour ambition de devenir un acteur durable du handicap, cette démarche a pour but de mettre en valeur les compétences de chacun.

Du 19 au 23 novembre 2018 s’est tenue la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées. C’est une occasion pour faire un état des lieux des défis à relever concernant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.



Le Nid, une solution au chômage des personnes handicapées



Aujourd’hui, 80% (source : rapport de l’Agefip sur les personnes handicapées et l’emploi 2017) des personnes handicapées ont un niveau inférieur au BAC et on compte environ 500 000 demandeurs d’emploi en situation de handicap. Face à ce constat, l’incubateur “Le Nid” est le 1er concept d’incubateur à proposer un programme d’insertion professionnelle pour toutes les personnes handicapées reconnues comme telles par l’État.



L’incubateur a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat et la professionnalisation à travers 4 principales actions :



Un suivi personnalisé avec des professionnels pour concrétiser leur projet



Une transmission de savoirs, à travers des formations et ateliers sur l’univers du digital et un site de MOOC en ligne



La valorisation des compétences par la mise à disposition de matériels professionnels



Un acteur de lien avec l’organisation de conférences ou la rencontre de potentiels investisseurs et associés



Cette démarche a pour but de mettre en valeur les compétences de chacun.



Le dispositif de communication



Pour promouvoir ses actions, Le Nid a mis en place un dispositif de communication à travers une présence sur Facebook, Instagram et Linkedin. Elle permet d’informer et sensibiliser le public sur l’actualité du handicap et le monde de l’handiprenariat. La campagne sera complétée par un spot vidéo qui met en avant 3 exemples de créations d’entreprises réussies par des personnes en situation de handicap, rendus possibles grâce à l’incubateur.



« Le handicap ne doit pas être un frein à l’ambition d’une personne motivée ! » L’incubateur est né de ces propos. Accompagnement, humain et innovation sont les valeurs représentatives de notre concept pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Faisons de cet incubateur un vrai acteur durable de l’handiprenariat. Melissa GILLY - Chef de projet “Le Nid”





