Lancement des appels à projets de recherche appliquée sur le handicap 2020

En 2020, la FIRAH ouvre quatre appels à projets de recherche appliquée sur le handicap.



> L'appel à projets Général de la Fondation, ayant pour thématiques prioritaires mais non restrictives : l’éducation des enfants et jeunes handicapés du préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur ainsi que l’exercice de la citoyenneté et de la représentation et comme des sujets prioritaires.



> Accès à la santé & Handicap en partenariat avec la Fondation Malakoff Humanis Handicap.



> Fin de vie & Handicap en partenariat avec la Fondation OCIRP.



> Comment sécuriser les transitions professionnelles ? en partenariat avec l'Agefiph.



Les recherches sélectionnées porteront une attention particulière à appliquer concrètement les connaissances issues de leurs résultats. Leurs résultats permettront des retombées pratiques, utiles et utilisables aux personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels…



Calendrier des Appels à Projets :



- Mise en ligne des Appels à Projets : 9 janvier 2020

- Clôture de la réception des lettres d’intention : 23 mars 2020





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

