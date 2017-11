Lancement du guide « Jeunes handicapés : comment trouver un emploi ? »

Ce guide inédit, qui s’inscrit dans la collection les indispensables jeunes, offre un contenu pratique aux jeunes handicapés afin qu’ils connaissent mieux leurs droits, les acteurs qui peuvent les aider, et les spécificités propres aux secteurs public et privé.

À l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui se tiendra du 13 au 19 novembre 2017, le Secrétariat d’État aux personnes handicapées et le ministère du Travail publient le guide « Jeunes handicapés : comment trouver un emploi ? », édité par La documentation française.



Un guide pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes handicapés



En France, seules 43% des personnes handicapées sont actives - 35% ont un emploi et 8% sont au chômage - contre 72% pour l’ensemble des 15-64 ans, selon les dernières données de l’Insee de 2015. Pour aider les jeunes handicapés à mieux s’insérer sur le marché du travail, le guide « Jeunes handicapés : comment trouver un emploi ? » répond à 31 questions concrètes, allant de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à la création d’entreprise.



A titre d’exemple : quel rôle Pôle emploi joue-t-il pour les travailleurs handicapés ? Comment effectuer un stage étudiant en milieu professionnel ? Quelles sont les obligations des employeurs ? Qu’est-ce que le principe de non-discrimination à l’embauche ?...



L’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap constitue l’une des priorités du quinquennat, à tous les âges, dans les structures d’accueil du jeune enfant, à l’école, mais aussi dans le domaine du travail.



Au sommaire :

Comment faire reconnaître mon handicap ?

Comment m’orienter sur le marché de l’emploi ?

Qui peut m’accompagner ?

Découvrir l’entreprise : stage ou mise en situation ?

Contrats aidés : comment puis-je en bénéficier ?

L’emploi par l’alternance

M’insérer dans le secteur privé

J’accède à la fonction publique

Santé, discrimination : suis-je protégé(e) ?

Créer ou reprendre une entreprise



Fiche technique :

Jeunes handicapés : comment trouver un emploi ?

Coll. Les indispensables jeunes, La documentation française

Prix public : 8 € - 208 pages

En vente à partir du 15 novembre 2017



