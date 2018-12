HANDICAP & EMPLOI | article publié le, 30/11/18 0 réaction

Lancement de la plateforme autisme-emploi.fr

« Autisme-emploi.fr accompagne les personnes autistes vers ou dans l’emploi en les positionnant au cœur de leur projet professionnel. »

En France, on estime qu’environ 600 000 personnes, soit 1 % de la population, vivent avec une forme d’autisme. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 19 %, soit deux fois plus que la moyenne nationale. Même s’il n’existe pas de statistiques sur l’emploi des personnes autistes, la situation est particulièrement préoccupante.



Pour autant, les entreprises ont du mal à recruter des personnes en situation de handicap : le taux d’emploi dans les sociétés de plus de 20 salariés est de 3,6 % seulement au lieu des 6 % fixés par la loi.



C’est donc pour changer cette situation que Ethik Connection, en partenariat avec la Fondation Malakoff Médéric Handicap, lance autisme-emploi.fr, une plateforme qui favorise et facilite l’inclusion de personnes autistes dans l’emploi par un meilleur accompagnement des parties prenantes.



Une plateforme pour accompagner les personnes autistes



Autisme-emploi.fr est la première plateforme dédiée à l’accompagnement des personnes porteuses du syndrome d’Asperger et autistes de haut niveau en âge de travailler. Elle propose des fonctionnalités spécialement conçues pour les personnes autistes. On y trouve :



Des outils (de type questionnaires) permettant aux experts d’obtenir des informations sur les personnes autistes et les autres parties prenantes de leur dossier, entourage ou employeur.



Un espace de communication fonctionnant à l’instar d’une boite mail.



Un espace de partage de trucs et astuces que l’on peut enrichir et explorer grâce à un moteur de recherche.



La création d’un compte sur la plateforme est gratuit. Différents profils peuvent se connecter à la plateforme : les personnes autistes, leur entourage (parents, enfants, conjoint, amis), les employeurs (tuteurs, collègues et managers) mais aussi les experts (psychiatres, ergothérapeutes, psychologues et job coachs).



Le projet est articulé autour de trois étapes clés :



Étape 1 : étude de terrain

Réalisée en France et à l’étranger, cette étude a permis de récolter des informations et données sur les expériences, les connaissances et les bonnes pratiques. Elle a abouti sur un état des lieux de l’emploi pour le public autiste. La synthèse des résultats a constitué une base de travail pour la deuxième étape.



Étape 2 : création d’outils d’évaluation et d’accompagnement dédiés

La deuxième étape du travail a consisté à produire des outils favorisant l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes autistes. Ils servent à accompagner les personnes en âge de travailler dans leur parcours professionnel en évaluant leurs compétences et tout ce qui est nécessaire à la bonne expression de celles-ci.



Étape 3 : test des outils

Cette phase a pour objectif l'intégration productive de personnes autistes dans l’emploi afin de tester et d’adapter les outils à la réalité du terrain.



Les ambitions de la plateforme



Autisme-emploi.fr se donne pour mission de faire office de trait d’union entre les personnes autistes et le monde de l’emploi. La plateforme réunit un public large : les personnes autistes, leurs accompagnants professionnels, leurs proches, et les employeurs.



L’outil permettra ainsi aux experts de coacher, de conseiller et d’accompagner les personnes autistes et leurs manager et collègues de travail.



L’autre objectif du projet est de recueillir des informations qui permettront à Ethik Connection et à la Fondation Malakoff Médéric Handicap d’approfondir leur étude et d’apporter des réponses aux problématiques de l’emploi des personnes autistes.





