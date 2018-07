Lancement du site Internet de la MDPH de Paris

Ce site se veut attractif. La MDPH de Paris a fait réaliser deux vidéos accessibles (avec sous-titrage et interprétation LSF) pour expliquer le plus pédagogiquement possible les prestations MDPH et le circuit d'un dossier ainsi que la CMI - Carte Mobilité Inclusion.

Toutes les informations sur la MDPH et le handicap à Paris sont désormais disponibles sur le site Internet https://handicap.paris.fr/ : aides et prestations, services de proximité, actions locales, associations en faveur des personnes en situation de handicap.



Ce site a pour objectif de recenser les services de proximité et les actions locales en faveur des personnes en situation de handicap :



Explications sous forme de textes et de vidéos des aides délivrées par la MDPH et d'autres acteurs parisiens, comme le CASVP par exemple ;



Annuaires géolocalisés des associations ainsi que des établissements et services médico-sociaux ;



Informations sur les lieux accessibles avec Jaccede.com ;



Actualités et événements parisiens ou nationaux.



La navigation sur le site s’effectue selon les besoins ou projets de la personne : droits à demander à la MDPH, aides pour vivre au quotidien, accompagnement spécifique pour son enfant, soutien pour exercer une activité professionnelle, activités pour sortir et se divertir.



Le site Internet de la MDPH Paris

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse