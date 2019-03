DOCUMENTAIRE | article publié le, 18/03/19 0 réaction

Lève-toi et marche 2 : les recettes intégralement reversées à LADAPT

Le réalisateur Matthieu Firmin, handicapé suite à un accident vasculaire, raconte dans son documentaire ce que sont devenus ses amis et lui rencontrés à l’hôpital. Le film est disponible sur la plateforme Spicee et l’intégralité des recettes sera reversée à l’association LADAPT, engagée pour la visibilité des personnes handicapées.



Suite à un accident vasculaire survenu il y a quelques années, Matthieu Firmin s’est réveillé paraplégique. Dès le premier jour, il a ressenti le besoin de raconter son expérience sous la forme d'un journal de bord vidéo. De cette expérience est né le premier documentaire Lève-toi et marche.



À l'hôpital, pendant sa rééducation, Matthieu a rencontré d'autres patients paraplégiques et tétraplégiques : Cédric, Brice, Marius et Adrien. C’est leur amitié qu’il raconte dans la suite de son documentaire Lève-toi et marche 2, quatre ans après leur rencontre à l'hôpital. De Las Vegas à la Thaïlande, nous découvrons ainsi leurs nouvelles aventures.



Ce film intimiste retrace des parcours singuliers, émouvants et résolument vivants. L’amitié qui lie les personnages leur donne la force de surmonter toutes les contraintes médicales et sociales, souvent invisibles, des personnes handicapées.



« Le regard que porte Matthieu Firmin sur le handicap rejoint celui que promeut LADAPT : un regard positif qui apprend à tout un chacun à voir au-delà du handicap ; un regard qui concourt à mieux ‘Vivre ensemble, égaux et différents’. Au-delà de cette vision commune, c’est la qualité des documentaires qui nous a séduit. Nous ne pouvons qu’être fiers d’avoir été choisi par un réalisateur tel que Matthieu Firmin et nous le remercions bien évidemment pour ce beau geste » explique Nathalie Paris, directrice de l'association Rhône-Métropole de Lyon, à l’initiative de cette rencontre.



Dans son documentaire, Matthieu Firmin se place avant tout tel un observateur. Le récit qu’il propose décrit de façon clinique le quotidien de ses amis et propose une réflexion globale sur le rapport de la société avec le handicap. Des thèmes universels y sont abordés sans tabou tels que l’amour, la sexualité, le voyage, l’accessibilité, etc.



