Le livre de route du Tour de France 2017 en braille, caractères agrandis et audio

Pour un Tour de France 2017 plus inclusif ! (la carte © ASO/B.BADE)

Dans quelques jours, c'est Düsseldorf qui accueille le départ du 104ème Tour de France. Comme chaque année, HandiCaPZéro accompagne l'organisateur afin que tous les fans aveugles et malvoyants bénéficient d'un même niveau d'information.



C'est d'abord un livre de route conçu et adapté en braille, caractères agrandis et audio qui est proposé. Objectif : s'approprier le Tour, d'étape en étape avec un contenu plutôt complet.



On y découvre notamment : l'édito de Christian Prudhomme, le parcours, les aspects sportifs, les difficultés de l'épreuve, les équipes, les étapes, un historique, des chiffres surprenants…



A compter du 1er juillet, les contenus web du site officiel letour.fr sont rendus accessibles sur handicapzero.org, rubrique en direct du Tour : étapes, classements, vie du Tour… pour ne rien manquer de l'actualité pendant 3 semaines.



Pratique



Le livre de route 2017 se commande (braille, CD ou téléchargement audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org (sport/tour-de-france/) ou au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits). Toutes les éditions sont gratuites (leur expédition aussi).





handicapzero.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse