Livre de route du Tour de France en audio : focus sur les 100 ans du Maillot Jaune

Pour ce centenaire du Maillot Jaune, LCL, qui en est le sponsor officiel depuis 1987, renouvelle son soutien à Handicapzéro et s'associe au dispositif.

Handicapzéro accompagne A.S.O. dans l'adaptation et l'édition du livre de route en braille, audio et caractères agrandis. Objectif : permettre au public aveugle et malvoyant de s'approprier le Tour de France d'étape en étape. Un contenu essentiel où on découvre notamment l'édito de Christian Prudhomme, le parcours, les 21 étapes, les équipes… Bonus : l'édition 2019 est enrichie d'un focus sur les 100 ans du Maillot Jaune et Eddy Merckx (qui l'a porté à 111 reprises, demi-étapes incluses).



Dès le samedi 6 juillet, rendez-vous avec l'actu accessible : les contenus du site officiel letour.fr basculent sur handicapzero.org, rubrique en direct du Tour : étapes, classements, vie du Tour…



Le modèle RSE d'A.S.O. pour l'inclusion du public déficient visuel, proposé depuis maintenant 23 ans, constitue la référence de Handicapzéro dans le domaine de l'accès à l'information sportive pour tous. L'association s'appuie sur ce partenariat et cette compétence dans d'autres disciplines comme le football, le rugby, la Formule 1…



Pratique :

Le livre de route 2019 se commande (braille, CD ou téléchargement audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org (sport/tour-de-france/) ou au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits). Les éditions sont gratuites, leur expédition également.

La rubrique en direct du Tour sur handicapzero.org accessible à compter du samedi 6 juillet.

L'étape du cœur : 2 tandems participent à l'étape du cœur à Nîmes mardi 23 juillet aux cotés de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Soutenus par Handicapzéro, ces sportifs déficients visuels en tandem performeront parmi les personnalités qui prendront le départ.





www.handicapzero.org

