Logement social : enfin une information accessible aux locataires aveugles et malvoyants !

Le bailleur entend proposer, sans surcoût, l'ensemble des documents nécessaires au parcours du locataire aveugle, malvoyant ou plus largement empêché de lire, au format de son choix : braille, caractères agrandis ou audio. (image Julia Freeman-Woolpert, Freepik)

Immobilière Atlantic Aménagement est le premier bailleur social à s'investir pour l'ensemble des locataires de son parc en Nouvelle Aquitaine (Charente-Maritime, Gironde, Deux-Sèvres et Vienne).



Accompagné d'HandiCaPZéro, le bailleur entend proposer, sans surcoût, l'ensemble des documents nécessaires au parcours du locataire aveugle, malvoyant ou plus largement empêché de lire, au format de son choix : braille, caractères agrandis ou audio.



De son entrée dans le logement à sa sortie, le locataire bénéficie d'une adaptation de chaque document proposé par Immobilière Atlantic Aménagement : contrat de location, livret d'accueil, courriers (avis d'échéance, régulation des charges…), guides d'information (entretien et réparation, charges locatives…).



Pour le bailleur, la mise en place de ce dispositif complet s'inscrit dans son engagement en matière d'accueil et d'accompagnement de ses clients en situation de handicap. Fort de ce premier partenariat, l'association encourage l'ensemble des bailleurs sociaux à répondre aux besoins d'accessibilité de leurs locataires déficients visuels.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse