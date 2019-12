MUSÉE | article publié le, 12/12/19 0 réaction

Louvre. 4e Semaine de l’accessibilité : à vos agendas !

Une table ronde explorera les nombreux défis autour de la culture et de l’école inclusive.

Venez découvrir l’offre du musée du Louvre autour du handicap : des visites guidées, des ateliers multisensoriels, des échanges vous permettront d’expérimenter différents dispositifs accessibles sur place.



Une table ronde explorera les nombreux défis autour de la culture et de l’école inclusive. Une journée exceptionnelle autour de l’autisme est proposée avec un programme riche en activités.



Inscription à la Semaine de l'accessibilité (du 27 janvier au 5 février 2020)

Du 27 janvier au 5 février 2020, vous êtes invités à la 4ème édition de la Semaine de l’accessibilité au musée du Louvre.



Plus attentif que jamais à accueillir tous les publics, le Louvre propose une vingtaine d’ateliers, visites, rencontres, projections, formations pour sensibiliser à l’accueil des personnes en situation de handicap au sein du musée.



Les activités proposées sont gratuites et ouvertes aux publics en situation de handicap (groupes ou individuels), aux professionnels de l’accessibilité, aux relais du handicap et aux personnels du musée du Louvre.



Rencontres du handicap

Les Rencontres vous aident à préparer vos activités. Vous pourrez élaborer avec nos équipes votre projet de visite afin de guider votre groupe ou de réserver des activités animées par des intervenants du musée.



Au programme : deux heures avec des acteurs du handicap pour échanger sur les bonnes pratiques entre pairs, des parcours conseillés, des formations adaptées … En savoir +



Des formations pour vous

Tout au long de l’année, les relais peuvent bâtir un parcours de formation adapté et personnalisé. Le musée du Louvre propose une offre visant à développer vos compétences et votre connaissance du musée. Conçue et encadrée par des formateurs expérimentés, cette offre est réservée exclusivement et gratuitement aux détenteurs de la carte Louvre Professionnels. En savoir +





