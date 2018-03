Ma maman à moi : un livre traitant du handicap d’un parent vu par l’enfant

Tous les handicaps sont concernés, car le nom de la maladie n’est jamais précisé. Cette création avec la mise en image (peintures techniques mixtes) à la fois poétique et contemporaine adapté pour la jeunesse et touchant également les adultes.

Cet ouvrage est fait par des personnes touchées par le handicap , car qui mieux que des personnes concernées directement pouvaient en parler de cette manière et toucher le plus grand nombre.



Une petite fille raconte son quotidien avec sa maman qui fait face à une maladie, son handicap et ses hospitalisations. Plusieurs scènes de leur vie sont présentées par l’enfant, avec les réponses données par sa maman pour l’aider à mieux comprendre ce quotidien différent qui l’intrigue et parfois l’effraie. Avec amour et tendresse ce tandem mère – fille répond aux questions que peuvent se poser les enfants sur la maladie et le handicap en général, qu’ils soient concernés de près ou de loin.



C’est une histoire d’amour d’une enfant pour sa maman, une histoire touchante, un hymne à l’amour, de tolérance et d’ouverture d’esprit, tendre, transperçant, poétique et féerique.



Ou tout le monde peut se sentir concerné ou se reconnaître.



Histoire dont Laureen Mathure et sa petite fille Constance Garrido ont écrit et demandé à l’artiste Artsflorence ( alias Florence Jacquet) d’en faire un livre avec une création de peintures racontant l’histoire de cette maman et sa fille. Florence à mis en images et développé le projet de cet ouvrage fort et touchant.



Extraits de cette histoire :



« Maman va souvent à l’hôpital. Elle dit qu’on lui met dans le sang des toutes petites cellules de super héros. Dans ma tête, j’imagine alors des petits ronds avec des capes et des masques de toutes les couleurs, qui combattent les méchants qui habitent dans son corps et qui cassent tout. »



« Parfois, j’aimerais bien qu’elle ne soit pas malade, et qu’elle soit comme les autres mamans, en pleine forme, qu’elle m’apprenne à faire du vélo, qu’elle marche ou court avec moi, et surtout qu’elle ne soit pas fatiguée. Mais maman me répond que si elle n’était pas comme ça, nous n’aurions sans doute pas un cœur aussi grand. Parce que quand on rencontre des difficultés, on est plus sensibles aux autres personnes, et cela nous connecte les uns aux autres par le cœur. »



A propos d’Artsflorence ( alias Florence Jacquet) :



Pourquoi ce livre ? j’ai excepté cette proposition car le sujet m’a touché, connaissant moi-même le handicap , même s’il est différent.



Laureen m’avait dit qu’il n’y avait pas de livre qui existait parlant de ce sujet. Donc nous l’avons fait.



Informations pratiques

Ma maman à moi

Par Florence Jacquet-Artsflorence et Laureen Mathure

Thème : Jeunesse / Ado

Format : A l'italienne (210x148)

Nombre de pages : 44

Date de publication : 11/05/2017

ISBN : 9782414062003





