« Ma vie hors les murs » dans la sélection finale du Festival Regards Croisés

Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ».

L'association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, annonce que le court-métrage « Ma vie hors les murs », réalisée par LADAPT Ouest a intégré la sélection finale du Festival Regards Croisés, qui aura lieu du 14 au 17 novembre à Saint-Malo, en amont de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (du 19 au 25 novembre). Ce film sera présenté dans la catégorie « Autres regards du milieu protégé et adapté ».



Ma vie hors les murs : un film pour libérer la parole sur le handicap



Réalisé avec des personnes accompagnées par LADAPT Ille-et-Vilaine - ESAT Hors-murs, « Ma vie hors les murs », dans une approche poétique, met en lumière des personnalités, des compétences, des expériences, et libère la parole sur le handicap.



Montrer que la différence est source de richesse aussi bien pour la société que pour l’entreprise, valoriser les aptitudes et compétences du salarié en situation de handicap : voilà des objectifs communs à Regards Croisés et à LADAPT, partenaires depuis maintenant cinq ans.



Ces initiatives, tant au niveau local que national, montrent que l’accès à l’art et à la culture offre aux personnes en situation de handicap un terrain de rencontre, de découverte. L’accès à l’art est également à l’origine de projets culturels insoupçonnés, que les personnes souhaitent pouvoir développer à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements et services.



A propos du festival Regards Croisés



Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ». Créé en 2009 par l’association L’Hippocampe, l’événement agit auprès des entreprises en sensibilisant les DRH et les managers. Une volonté forte d’exorciser le handicap via une manifestation innovante et valorisante pour la personne handicapée reconnue dans son statut de salarié.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

