Les malades de la maladie de Charcot reprennent la route pour gravir le mythique Col d'Izoard

Une personne diagnostiquée de SLA décède dans les 3 à 5 ans.

En 2016, une dizaine de malades de la maladie de Charcot s’étaient relayés de la Savoie à Paris, sur un parcours en fauteuil roulant électrique long de plus de 800km. En 2017, ils reprennent leur travail de récolte de fonds et de sensibilisation en gravissant le Col d'Izoard les 11 et 12 juillet juste avant la mythique étape du Tour de France.



Les 11 et 12 juillet prochains, une caravane pas comme les autres prendra la route de la 18e étape du Tour de France 2017, celle du Col d’Izoard à partir de Briançon. Constituée de fauteuils roulants électriques conduits par des malades de la maladie de Charcot, elle a pour but d’interpeller et de sensibiliser le public à la plus courante des maladies orphelines. La maladie de Charcot, ou Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après Parkinson et Alzheimer, et la plus mortelle. On ne connait pas les causes de la maladie, ni de remède, mais on sait que plus les malades sont diagnostiqués tôt plus leur espérance de vie peut être prolongée.



En juin 2016, la joyeuse équipée avait déjà fait sensation de la Savoie à Paris. Les aventures de Gilles, Roger, ou encore Jean-Luc, suivis par près de 5 millions de personnes sur 800km et 13 étapes, ont permis de reverser plus de 14 000 euros de dons à la recherche contre la maladie de Charcot. L’intégralité du parcours a été effectuée en fauteuil roulant électrique, exclusivement par des malades. Ils étaient accompagnés de nombreuses personnes, malades, handicapés ou simples sympathisants en vélo, rollers, moto et même parapente : une épopée bigarrée dont le but était de resensibiliser les pouvoirs publics autour de cette maladie. Cette escapade solidaire et humaine s’était terminé dans un bureau du Ministère de la Santé, avec des promesses très précises de la part des pouvoirs publics, notamment acter l’inclusion de la SLA dans le programme de la formation continue des médecins généralistes.



« Aujourd'hui, les promesses ont été tenues. La SLA figure bien au programme de la formation continue. Après ces résultats, et avec le changement de gouvernement, nous voulons garder les pouvoirs publics mobilisés. Nous nous devons aussi de continuer notre travail de sensibilisation à la maladie afin de permettre à un maximum de malades d’être dépistés tôt, ce qui peut permettre de prolonger leur espérance de vie. Et puis ces visages, ces rencontres faites au long du chemin, nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons donc décidé de reprendre la route en 2017 » raconte Gilles Houbart, président de l'association.



L'équipe a alors concocté un nouveau défi en trois temps :



Gilles Houbart rejoindra ses compagnons "malades-relayeurs" à Briançon (05) depuis Landry (73), en fauteuil roulant électrique au cours de 4 étapes du 06 au 09 juillet.



Les 11 et 12 juillet, ils graviront donc tous ensemble le Col d'Izoard en fauteuil roulant électrique en parcourant la 18ème étape du Tour de France 2017.



L'organisation du Village de l'Etape du Tour les a convié du 14 au 16 juillet à Briançon pour sensibiliser les visiteurs à cette maladie qui peut toucher tout un chacun, et pour récolter des dons pour la recherche.



Les spectateurs, malades-relayeurs potentiels et escorteurs sont appelés à se faire connaitre sur la page facebook et le site Internet de l'association. Les personnes souhaitant s'impliquer mais ne pouvant se déplacer peuvent participer au budget de l'aventure via KissKissBankBank et relayer l'information.



Calendrier



1/ Premier temps rejoindre Briançon en fauteuil roulant électrique à partir de Landry

06 juillet : Landry (73) – Val d’Isère

07 juillet : Val d’Isère – Modane par le col de l’Iseran

08 juillet : Modane – Valloire

09 juillet : Valloire – Briançon (05) par le col du Galibier



2/ La Longue Etape des Malades de la SLA proprement dite

10 juillet après-midi : présentation des équipes à Briançon

11 juillet : Briançon – Barcelonnette (04)

12 juillet : Barcelonnette – col de l’Izoard par le col de Vars



3/ Du 14 au 16 juillet présence de l’association (stand) au sein du village de « l’Etape du Tour » à Briançon sur invitation de l’organisation du Tour de France (ASO).



Pour sa 2e édition, La Longue Route des Malades de la SLA s'attaque à l'épreuve mythique du Tour de France, le col d'Izoard









© Handicap Infos - source : communiqué de presse