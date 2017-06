Marque d'Etat Destination pour tous : une offre globale pour les personnes handicapées

La commission nationale "Destination pour Tous", co-présidée par les ministères chargés des personnes handicapées et du tourisme, a émis le 2 mars 2017 un avis favorable à l'attribution de la marque "Destination pour Tous" dans le cadre d'une démarche de progrès à deux nouvelles destinations.



Il s'agit de :

Amiens (ville de 130 000 hab) pour son offre touristique adaptée aux familles de handicap moteur et visuel ,



Balaruc-les-Bains (ville de près de 7 000 hab) pour son offre touristique (hors les nouveaux Thermes) adaptée aux familles de handicap auditif et mental.



NB : Amiens et Balaruc-les-Bains rejoignent Bordeaux labellisée en 2014 pour son offre touristique au titre des familles de handicap mental et moteur. La durée d'utilisation de la marque Destination pour Tous est, depuis le 2 mars 2017, de 5 ans.



L'objectif de la marque « Destination pour tous » (DPT) est de valoriser des territoires proposant une offre touristique cohérente et globale pour les personnes handicapées, intégrant à la fois l'accessibilité des sites et des activités touristiques, mais aussi l'accessibilité des autres aspects de la vie quotidienne et facilitant les déplacements sur le territoire concerné. La marque est attribuée pour une durée de 3 ans. Elle concerne les territoires ayant développé une offre touristique pour au moins 2 des 4 familles de handicap (auditif, mental, moteur et visuel) et qui s'engagent à élargir leur offre touristique aux autres familles de handicap et à proposer de nouvelles prestations accessibles.



L’offre touristique d'un territoire marqué Destination pour tous intègre, à la fois :



L’accessibilité des prestations touristiques (hébergements, restauration, activités touristiques…),



Les facilités pour la vie quotidienne (commerces de proximité, services médicaux…),



L’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement sur le territoire concerné,



L’accessibilité des outils communication, les rendre accessibles aux différents types de handicap et mettre en place une « écoute client »,



Mais aussi, l’accessibilité financière (les prestations accessibles doivent être représentatives des différentes gammes de prix existantes).



Destination pour tous se justifie aussi d’un point de vue économique. Les touristes en situation de handicap constituent un marché stratégique porteur : une durée de séjour plus importante liée aux impératifs de transport, une dépense moyenne également plus importante ainsi qu’une forte fidélisation.



Dans un contexte très concurrentiel, Destination pour tous constitue un vecteur de différenciation « positive » entre territoires. En effet, la marque permet à un territoire de se démarquer de la concurrence en proposant une offre touristique :



Innovante : accessibilité des sites touristiques, des services de la vie quotidienne et de la chaîne de déplacement,



Mobilisant les acteurs publics et privés d’un territoire en faveur d’une société plus inclusive,



Accessible au regard de la réglementation sur l’accessibilité mais aussi financièrement,



Citoyenne qui bénéficie au quotidien aux habitants du territoire,



Attractive notamment auprès d’une clientèle « fidèle » et « pérenne ».



La marque Destination pour tous est portée par le Secrétariat d’Etat chargée des Personnes Handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et le Secrétariat d’Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire. Sa diffusion doit contribuer au développement d’une offre touristique accessible au plus grand nombre et s’inscrit dans le cadre de la politique volontariste du Gouvernement en faveur de l’accessibilité, initiée par le Comité interministériel du handicap réuni en septembre 2013.



En 2015, la DGE, en liaison avec les DIRECCTE/DIECCTE, la DGCS, l’association Tourisme et Handicaps (ATH) et la DMA se sont mobilisées tout au long de l’année pour rencontrer et accompagner les territoires intéressés par la démarche et les acteurs locaux du tourisme (ADT/CDT/CRT…).





© Handicap Infos - source : ministère de l'économie