FORMATION | article publié le, 25/02/19 0 réaction

Master mention santé publique, Parcours Situations de handicap et participation sociale (M2)

La Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées et, en France, la loi du 11 février 2005, font de la participation des personnes handicapées, un droit central, et, pour la société, un défi à relever.

Le master 2 « Situations de handicap et participation sociale » (SHPS) est porté conjointement par l’EHESP, l’Université de Rennes 1 et l’Université Rennes 2. Il est coorganisé avec des partenaires européens suivants : Inserm (Institut fédératif de recherche sur le handicap), IFPEK (Institut de formation en pédicurie-podologie, ergothérapie et massokinésithérapie), CREA-HELB (Centre de recherches et d’études appliquées - Haute École Libre de Bruxelles).



Objectifs et compétences visées :

La Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées et, en France, la loi du 11 février 2005, font de la participation des personnes handicapées, un droit central, et, pour la société, un défi à relever.



L’objectif du master 2 « Situations de handicap et participation sociale (SHPS) » est de donner aux professionnels et aux étudiants en formation initiale les compétences permettant de traduire en termes opérationnels les principes d’égalité, d’accès aux droits et de participation sociale dans tous les domaines de la vie (éducation, emploi, santé, loisirs, etc.). Ce master prend en compte la dimension professionnelle et internationale en intégrant dans les enseignements, les apports d’intervenants canadiens et belges.



Compétences visées

Analyser les interactions des facteurs qui génèrent des situations de handicap

Identifier par des pratiques de recherche appropriées des besoins et les droits des populations concernées

Élaborer, piloter et évaluer des programmes de développement de leur participation sociale

Gérer les différentes dimensions des programmes d’intervention : programmation, mise en œuvre et évaluation

Développer des méthodes innovantes d’intégration et évaluer avec les publics concernés les résultats des interventions



Débouchés :

Chargé(e) de mission, conseiller dans le domaine des situations du handicap et de la participation sociale, consultant

Chef de projet, poste spécialisé handicap en DRH

Conseiller dans le champ de la participation sociale et de l’inclusion des personnes en situation de handicap

Doctorat en sciences sociales sur les questions de handicap et de participation sociale

Personnel d’encadrement en établissement, responsable de service et de dispositif relatifs au handicap



Conditions d’accès :

Le master est ouvert aux :

Étudiants en formation initiale, titulaires d’un master 1 dans le champ des Sciences humaines et sociales et/ou de la santé publique



Élèves en formation statutaire à l’EHESP



Professionnels justifiant d’une expérience de 5 années et un niveau de formation compatible avec l’entrée dans le Master (professionnels des ressources humaines et des administrations territoriales, professionnels de la santé et/ou du médico-social, professionnels du travail social et de l’éducation…)



L’accès au M2 est conditionné à l’examen du dossier qui comprend la présentation d’un projet professionnel et/ou de recherche précis dans le champ du handicap (2 pages argumentées). La présentation d’un terrain de stage ainsi qu’un état précis des contacts déjà engagés seront un atout pour la candidature.



Le stage est d’une durée totale minimale de 4,5 mois ( 0,5 mois au cours du premier semestre et 4 mois minimum au cours du second semestre et débouchant sur un mémoire de recherche appliquée). Pour les professionnels inscrits dans le cadre d’une convention de formation continue, le lieu d’exercice professionnel peut être le lieu de stage et de préparation du mémoire.



Descriptif de la formation :

École des hautes études en santé publique

15, avenue du Pr. Léon-Bernard CS 74312 - 35 043 Rennes cedex

Tél. : +33 (0)2 99 02 22 00

L’enseignement est organisé en 8 UE à raison d’une semaine de formation par mois. Cette formule facilite l’accès des étudiants éloignés géographiquement, ainsi que le suivi de la formation par des professionnels dans le cadre de la formation continue.



La formation a lieu à l’EHESP qui offre les capacités d’hébergement adaptées au rythme de la formation sur site, sous réserve des disponibilités. L’EHESP met tout en œuvre pour accueillir les personnes en situation de handicap.



Temps de stage :

Un stage court de 2 semaines en octobre

Un stage long de 4 mois minimum à partir de janvier (en alternance avec les semaines de formation) ou en continu à partir d’avril





EN SAVOIR + :

www.ehesp.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page