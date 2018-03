Mélanie peut le faire : un an après ?

Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux rappelle le sort des 48 000 personnes handicapées sans solution pour qui le handicap n'est plus une priorité, mais une urgence.

Il y a un an, Mélanie Ségard, soutenue par un élan de solidarité sans précèdent et accompagnée par l'Unapei, réussissait son défi en présentant la météo sur France 2 devant 8,3 millions de téléspectateurs.



L'accomplissement de ce projet et la mobilisation de 250 000 internautes sur sa page Facebook révélait la volonté des Français que les personnes handicapées réalisent leurs projets.



L'Unapei avait rappelé à cette occasion que des mesures simples pouvaient être prises pour passer des discours à la réalité et permettre à toutes les personnes handicapées d'accéder, comme les autres Français, à l'école, à un travail, à un logement, à la santé.



Mélanie Ségard invite aujourd'hui Églantine Éméyé à la remplacer pour une météo un peu spéciale : « La météo du handicap en France ».



Églantine Éméyé, journaliste et maman d'un enfant polyhandicapé a accepté de présenter pour l'Unapei un bulletin météo qui met en lumière les principales difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées et leurs familles.



Exils en Belgique, impossibilité d'accéder à l'école, assignations à résidence faute de prise en compte par l'état, diagnostic tardif ou inexistant, problématique du vieillissement des personnes handicapées inconsidérée, Églantine Éméyé souligne au travers d'exemples concrets les impasses dans lesquelles se trouvent les personnes handicapées.



La météo du handicap : une carte de France maussade







L'association invite le public à renouveler son élan de solidarité en relayant la vidéo et en utilisant les hashtags #MétéoDuHandicap et #UrgenceHandicap.





