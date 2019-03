SOLIDARITÉ | article publié le, 12/03/19 0 réaction

Des meubles qui s'adaptent au handicap, de l'espoir à l'autonomie

Déficient visuel, Christopher Maublant crée son entreprise d'ébénisterie en 2018.

L'autonomie ? C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Soit à cause d'un handicap ou d'une mobilité réduite. Je sais de quoi je parle étant moi-même touché par le handicap. J'ai 30 ans, marié, 2 enfants bref j'ai tout pour être heureux sauf l'autonomie pour aller où je veux vu que je ne peux pas conduire. Et oui, je suis déficient visuel depuis ma naissance et pourtant j'ai décidé de prendre une revanche sur la vie.



En 2018, j'ai créé ma petite entreprise "ÉBÉNIST'ART" dans laquelle je fabrique et restaure du mobilier et j'en suis très fière. Mon projet "De l'espoir à l'autonomie" c'est d'offrir une autonomie à des personnes atteintes de handicaps ou à mobilité réduite grâce à des meubles adaptés à leurs besoins. Oui, parce que dépendre des autres c'est lourd à porter.



Quand on est concerné par le handicap, la situation professionnelle et financière peut être très difficile. J'ai donc décidé de prendre en charge (partielle ou totale) le coût de fabrication de ces meubles adaptés. Pour bons nombres d'entre eux leurs prix sont financièrement impossible.



Aujourd'hui, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France, soit près de 20 % de la population. Ce chiffre représente la population de la Belgique et 3 fois celle de la Croatie.



Grâce à vos dons, nous pourrons redonner le sourire aux personnes en situation de handicap en leur offrant leur propre AUTONOMIE.







