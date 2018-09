PROJET | article publié le, 03/09/18 0 réaction

Mobijob : l’appli du travail accompagné

Ce projet part d’un constat de la Fondation Innovation & Handicap, qui s’est affiné lors d’ateliers d’idéation avec des partenaires comme Valeo, Disney, le Groupe BPCE, SAP, Capfi Objectif, BPI France Innovation, Société Générale...

une application qui aide les personnes avec un handicap mental, ou ayant besoin d’accompagnement, et les entreprises, à travailler ensemble.



Un pont entre des entreprises et des travailleurs



Encore au stade de sa conception, l’application Mobijob veut aider des personnes présentant un handicap mental ou ayant besoin d’accompagnement, et les entreprises, à travailler ensemble. Elle met aussi en lien 2 autres acteurs, l’accompagnateur professionnel et l’aidant proche, pour organiser sereinement le quotidien. Avec​ ​ses 4 interfaces prévues (le travailleur, son manager, l’aidant proche et l’accompagnateur professionnel) l’appli est pensée en premier lieu comme un outil de management pour le milieu ordinaire. Cependant elle s'adapte à divers milieux de travail et degrés d’accompagnement.



Pour le travailleur accompagné, c’est un moyen de se lancer dans un projet de vie. Pour l’entreprise, c’est un outil pour s’adapter facilement et renforcer ses équipes avec des pratiques tutorales.



Un projet ouvert



Afin de construire un outil vraiment adapté aux besoins de chacun, la société ouvre​ ​un rapide questionnaire​ à tous ceux qui voudront aider ce projet à avancer. Chacun peut indiquer s’il correspond à un des profils prévu pour l’application, ou non, puis indiquer ce qui lui serait utile dans une application comme celle-ci.



Une vidéo explicative​ permet également de comprendre cette application en un clin d’oeil. Toujours dans une volonté de s’adapter aux travailleurs comme aux entreprises, Mobijob est présent sur​ ​Facebook​ et​ ​Linkedin​ afin d’être au plus proche de ses futurs utilisateurs.



Lorsqu’une première version de l’application sera disponible, des tests en situation réelle seront mis en place. Mobijob prévoit également d’ouvrir un crowdfunding pour financer l’achat de smartphones pour les travailleurs accompagnés et la formation des équipes de travail. À terme, cet outil testé et prouvé sera ouvert à tous pour faciliter le travail au quotidien.



À la pointe du management et de l’insertion



Ce projet part d’un constat de la Fondation Innovation & Handicap, qui s’est affiné lors d’ateliers d’idéation avec des partenaires comme Valeo, Disney, le Groupe BPCE, SAP, Capfi Objectif, BPI France Innovation, Société Générale...



D’une part, nombre de personnes en situation de handicap mental ont exprimé le souhait d’avoir un emploi, et peuvent travailler dans un milieu ordinaire. D’autre part, beaucoup d’entreprises sont favorables à leur accueil mais ne savent pas toujours comment organiser cette insertion de manière concrète.



La fondation propose donc de créer un pont pour ces acteurs, mais aussi d’ouvrir la porte de l’emploi à d’autres travailleurs ayant besoin d’accompagnement précis et d’autonomie. Ceux qui ont des difficultés liées au langage, ou à l’écriture, ou un besoin d’insertion sociale ou culturelle par exemple, peuvent en bénéficier.





EN SAVOIR + :

Questionnaire public



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page