Un mois de décembre tout en couleur avec de beaux spectacles avec audiodescription !

SINGIN’ IN THE RAIN - Théâtre Musical de Paris-Châtelet au Grand Palais - © image : DR

Les spectacles de décembre sous les lumières de Noël, les claquettes des danseurs de la comédie musicale Singin’ in the Rain, le conte familial Alices et autres merveilles et les voix envoûtantes du Comte Ory.



SINGIN’ IN THE RAIN

Théâtre Musical de Paris-Châtelet au Grand Palais

mise en scène : Robert Carsen

chorégraphie : Stephen Mear



Représentations avec audiodescription

samedi 9 décembre 2017 à 15h

mercredi 13 décembre 2017 à 20h

vendredi 15 décembre 2017 à 20h

samedi 16 décembre 2017 à 15h



Visites tactiles

Atelier claquette inédit : samedi 9 décembre de 13h30 à 14h30 10 € pour la personne aveugle ou malvoyante et gratuit pour l'accompagnateur.



Chanson à succès dans les années 20 devenue film en 1952 puis comédie musicale scénique dans les années 80, Singin’ in the Rain triomphe à chaque fois ! Le charme et l’humour indémodables de cette histoire bourrée d’optimisme ravissent petits et grands. On n’a qu’une envie en sortant : chanter, le sourire aux lèvres. Le Théâtre du Châtelet propose sa version d’un musical incontournable en réunissant la même équipe de création que pour My Fair Lady.



Réservations

Tél. : 01 40 28 28 00 - relations-publiques@chatelet-theatre.com

Nef du Grand Palais - entrée Winston Churchill

Avenue Winston Churchill - Paris 8e



ALICE ET AUTRES MERVEILLES

Théâtre de la Ville de : Fabrice Melquiot

mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota



Représentation avec audiodescription

vendredi 22 décembre 2017 à 19h30. Visite tactile



Supposez qu’à la suite de mutations génétiques, non seulement vous ayez rapetissé considérablement, mais que des animaux familiers ou exotiques aient, de leur côté, acquis votre langue maternelle. Au fond, quelque étrange que cela paraisse, vous vous habitueriez très vite à reconstituer avec eux une société presque comme la nôtre, dans laquelle, certes, les données de l’espace et du temps seraient bien changées, mais où vous noueriez des relations, délicieuses ou meurtrières avec les personnages fictifs des contes ou les figures d’un jeu de cartes !

Et rien d’animal ni de fantastique, ni même d’aquatique, ne vous serait étranger !



Réservations

Claire Bañuls - Tél. : 01 48 87 59 50 - cbanuls@theatredelaville.com

Théâtre de la Ville à l’Espace Pierre Cardin

1 avenue Gabriel - Paris 8e



LE COMTE ORY

Opéra Comique

De : Gioachino Rossini

Mise en scène : Denis Podalydès



Représentations avec audiodescription

Mercredi 27 décembre 2017 à 20h

Vendredi 29 décembre 2017 à 20h



À l’époque des croisades, les châtelains français quittent leurs domaines pour la Terre sainte et laissent parfois des femmes sans défense. C’est ainsi que la brave Dame Ragonde se retrouve gardienne du château de Formoutiers où, en l’absence du seigneur, se languit sa sœur, la belle comtesse Adèle. Or le Comte Ory, seigneur aventurier et sensuel, entreprend de séduire les jeunes femmes enfermées, avec la complicité de son compagnon de débauche, Raimbaud. Travestis en ermites, ils gagnent la confiance de Dame Ragonde qui cherche un pieux consolateur pour sa maîtresse…



Réservations

Sonia Bonnet - Tél. : 01 70 23 00 76 - sbonnet@opera-comique.com

Place Boieldieu - Paris 2e





