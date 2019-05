SOCIÉTÉ | article publié le, 27/05/19 0 réaction

Le Mois parisien du Handicap c'est en juin 2019 !

Le Mois parisien du Handicap juin 2019 : « Changeons le regard sur le handicap »

Le « Mois parisien du Handicap », anciennement Mois ExtraOrdinaire du handicap, est un mois consacré au changement de notre regard sur le handicap. Il est organisé pour la troisième édition par le Conseil Local du Handicap du 14e, en partenariat avec la Mairie de Paris et la Mairie du 14e arrondissement, et aura lieu du 1er au 30 juin 2019.



Tout au long du mois, les acteurs du handicap et les habitants du 14e arrondissement se retrouveront lors d’une soixantaine d’événements sportifs, culturels et ludiques dans un esprit de mixité handicapés/valides.



L’objectif de ce « Mois parisien du Handicap » est de faire progresser le respect de l’autre, la tolérance, la solidarité ainsi que de lutter contre les discriminations et l’exclusion des personnes en situation de handicap.



Programme



Journées Portes ouvertes de lieux spécialisés dans l’accueil d’enfants et d’adultes handicapés - Ateliers d’arts (arts graphiques – danse – théâtre - musique) - Ateliers Philo pour adultes et enfants - Ateliers sensitifs en fauteuil roulant, les yeux bandés...

Organisation de visites adaptées dans différents musées du 14e arrondissement

Challenge Accessibilité avec l’application Jaccede

Projections de films, séance de cinéma inclusive

Forum « Le Paris du vivre ensemble » le 15 juin Place Jacques Demy, avec différentes animations : flash mob, démonstrations de sports adaptés et de handisports, sensibilisation à la langue des signes, ateliers artistiques...

Conférence « La conception universelle, une ouverture pour la société inclusive » le 13 juin à l’Hôpital Saint-Joseph





EN SAVOIR + :

Retrouvez le calendrier complet des manifestations sur le site de la Mairie du 14 e

source : communiqué de presse

