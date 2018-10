ACCESSIBILITÉ | article publié le, 31/10/18 0 réaction

Musée du Louvre : des offres de médiations adaptées à tous !

Après la danse et le théâtre, la Petite Galerie propose cette année un dialogue avec la bande dessinée : l’exposition « L’archéologie en bulles » invite le neuvième art pour explorer l’univers de l’archéologie, au cœur des collections du Louvre.

Au sein du Musée du Louvre, la Petite Galerie est le lieu d’accueil privilégié des visiteurs handicapés, seuls ou en groupe. Entièrement accessible au public handicapé moteur, la Petite Galerie propose aussi des offres de médiation pour les visiteurs déficients sensoriels, et des approches adaptées au handicap mental.



Véritable introduction aux collections du musée, la Petite Galerie permet aux visiteurs de découvrir des œuvres variées autour d’un thème choisi, mêlant diverses techniques et formes d’art, de la préhistoire à la création contemporaine. Après la danse et le théâtre, la Petite Galerie propose cette année un dialogue avec la bande dessinée : l’exposition « L’archéologie en bulles » invite le neuvième art pour explorer l’univers de l’archéologie, au cœur des collections du Louvre.



Toute la scénographie de l’exposition est pensée pour une accessibilité optimale, avec :



Un ascenseur qui donne accès à un espace entièrement de plain-pied.



Du mobilier et des textes placés à bonne hauteur, accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant.



Une bande de guidage podotactile pour les visiteurs aveugles ou malvoyants.



Des panneaux de salle compréhensibles par tous, s’appuyant autant que possible sur les règles du « facile à lire et à comprendre » (FALC).



Un nombre d’œuvres limité dans quatre salles, pour favoriser l’attention.



Retrouvez dans la Petite Galerie un grand nombre d’outils de médiation, variés et gratuits, pour une découverte plurisensorielle et interactive :



Un livret tactile remis gratuitement à l’entrée de l’exposition, qui présente plusieurs œuvres clés avec des dessins en relief et du braille.



Un parcours audio-décrit qui accompagne et complète le livret tactile, téléchargeable sur ce site et sur l’application de la Petite Galerie.



Des échantillons de matériaux à voir et à toucher.



Un dispositif tactile reproduisant le casque de Charles VI en trois dimensions.



Un parcours en langue des signes française (LSF) et sous-titré, réalisé par IVT – International Visual Theatre, téléchargeable sur l’application de la Petite Galerie.



Des pistes de visite adaptées au handicap mental ou psychique.





