APPRENTISSAGE | article publié le, 07/11/19 0 réaction

La musique pour tous. L’association Résonances Nomades en résidence à l’ITEMM

L’association Résonances Nomades propose une nouvelle approche de l’apprentissage de la musique destinée aux personnes en situation de handicap, elle apporte son expertise auprès de luthiers pour créer des instruments adaptés...

Dans le cadre de la Biennale Le Mans Sonore, l’association Résonances Nomades s’installe à l’ITEMM du 19 novembre au 10 décembre pour promouvoir une facture instrumentale plus inclusive au profit des personnes en situation de handicap. Parallèlement, une exposition consacrée aux instruments contemporains de Georges Alloro se tiendra dans les locaux de l’ITEMM.



Fort de son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, l’ITEMM, à l’initiative de son Pôle d’Innovation, accueille du 19 novembre au 10 décembre l’association Résonances Nomades pour sensibiliser les étudiants, les professionnels et le grand public à ces problématiques. Cette première installation préfigure une série de formations pour les professionnels à l’ITEMM à partir de février 2020.



A l’occasion de cette résidence, l’ITEMM accueillera également une exposition des instruments extraordinaires de Georges Alloro. Le Maître d’Art « lutherie contemporaine » est un luthier doublé d’un musicien engagé. Depuis plusieurs années il se tient aux côtés de Résonnances Nomades pour l’invention d’instruments adaptés.



L’association Résonances Nomades propose une nouvelle approche de l’apprentissage de la musique destinée aux personnes en situation de handicap, elle apporte son expertise auprès de luthiers pour créer des instruments adaptés et des formations destinées aux personnes désireuses d’animer des ateliers de musique dans le milieu du handicap. L’association est membre du Réseau national Musique et Handicap.



Exposition de Georges Alloro

19 novembre 2019

ITEMM - 71 Avenue Olivier Messiaen, 72000 Le Mans.





EN SAVOIR + :

www.musique-handicap.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page