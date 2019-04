NUMÉRIQUE | article publié le, 09/04/19 0 réaction

La naissance des RDV de l’Handi Innovation

Digital rime de moins en moins avec gadget. Ces dernières années, le numérique s’est distingué par un impact croissant et significatif sur le quotidien des plus dépendants. C’est dans cette optique que de nombreux projets entrepreneuriaux et associatifs​ ​se mettent en place dans le but de trouver des solutions pour améliorer l’autonomie des personnes en situation de handicap au quotidien.



Pourtant, malgré les efforts fournis par ces projets engagés, nombre de solutions restent pour la plupart​ méconnues​ des personnes directement concernées ou des professionnels de santé.



C’est le constat qu’à fait Thomas Groell, fondateur de JIB Smart Home (une solution connectée pour l’autonomie des personnes handicapées moteurs) suite auquel il a souhaité agir en faveur des startups sociales favorisant l’autonomie des personnes en situation de handicap. Il s’est donc joint à Elise (​Le Comptoir des solutions,​ plateforme de recensement d’innovation pour le handicap) et Marie (​En Van Simones,​ association de promotion du handi voyage) pour créer les RDV de l’Handi Innovation.



Ces rassemblements ont un objectif :​ ​réunir​ un public diversifié (personnes handicapées, ergothérapeutes, associations, entreprises),​​promouvoir ​d​es initiatives et innovations autour de l’autonomie et donner l'opportunité aux participants de​ t​ester​ ​en direct ces produits et services.



Retour sur la troisième édition :



Pour sa 3e édition qui a eu lieu ce mercredi 4 avril, les​ ​RDV Handi Innovation ont posé leurs valises au sein de l’école d’ergothérapeutes ADERE (75020) où se sont rencontrés 7 startups, une centaine d’ergothérapeutes et apprentis ergothérapeutes pour parler innovation au service de l’autonomie.



Parmi les projets présents :

L’atelier s’adapte​,​ association dont l’objectif est de promouvoir des solutions d’adaptation du quotidien (objets et environnement), pensées et créées à la mode open source.



Ovaom​, d​ es objets électroniques multisensorielles qui permettent aux enfants de travailler l’écoute, la motricité fine et les interactions sociales.



My Human Kit,​ ​ ​association qui vise à utiliser des procédés innovants pour fabriquer des aides techniques au service de tous.



N-Vibe,​ ​un GPS vibrant pour personnes aveugles et malvoyantes.



Hypra​,​ une simplification du numérique sans limite d’usage​.



Mon Copilote​ :​ plateforme qui met en relation des particuliers souhaitant partager des trajets avec des personnes en situation de mobilité réduite.



JIB​, u​ne solution de maison connectée pour rendre autonome les personnes en situation de handicap moteur.



Oriane, qui a co-fondé l’association L​’atelier s’adapte​ avec son compagnon après un besoin commun, nous a confié “On était parti du projet qu’on voulait avoir un bébé avec mon compagnon et on s’était rendu compte que tout ce qui est matériel de puériculture n’était pas adapté, alors on s’est dit faisons les choses. Créons nous même nos propres solutions pour être le plus autonome possible.”



C’est cette envie de​ r​endre autonomes​ les personnes qui en ont le plus besoin qui rassemble et anime tous les participants des RDV de l’Handi Innovation.



Des solutions innovantes accessibles et précurseur :



L’accessibilité de ces solutions est également f​inancière​,​ alors que beaucoup de matériel dédié au handicap est souvent bien plus cher que l’existant grand public. Un paradoxe quand on sait que taux de pauvreté et taux de chômage sont presque deux fois supérieurs au sein des populations en situation de handicap. Selon Marie, fondatrice de l’association En Van Simones qui promeut le tourisme adapté, “l​ ’actualité c’est qu’on essaye de faire des choses moins chères, plus accessibles autant en terme de prix qu’en terme d’image, et de sortir du côté médical du handicap​”.



Les RDV de l’Handi Innovation, des rassemblements dynamiques :



D’après Laetitia, chargée de communication chez JIB “​Cette dynamique de rendez-vous réguliers qui stimulent l’intelligence collective et le regroupement d’idées ne peut que profiter à l’amélioration et au développement de ces innovations, ainsi qu’à une plus grande accessibilité de ces solutions aux publics en recherche d’outil innovants.”​



Suite au succès de ces trois évènements, l’équipe des RDV Handi Innovation ont décidé de poursuivre cette initiative. Pour plus d’information ou pour faire partie de la communauté, une page Facebook a été créé.





