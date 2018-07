La neuvième édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie

Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Loi du 11 février 2005, art. 14.

La neuvième édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie met à la disposition des acteurs et des décideurs du secteur médico-social les données disponibles en 2018. La CNSA consacre, par ses ressources propres et les crédits d’assurance maladie qu’elle gère, plus de 26 milliards d’euros au financement des politiques d’aide à l’autonomie, destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. S’y ajoutent, notamment, des financements de l’Etat, de la Sécurité sociale et des départements. Soit un ensemble de réponses qui doivent progresser et mieux s’articuler pour renforcer la solidarité pour l'autonomie.



Au sommaire :



La scolarisation des enfants handicapés

L’emploi des personnes handicapées

Le financement de l’aide à l’autonomie

Les concours prévisionnels versés aux départements

Les prestations de l’aide à l’autonomie

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

Les établissements et services médico-sociaux (ESMS)

Les autres financements de la CNSA pour le développement du secteur médico-social





L'aide à l'autonomie 2018

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse