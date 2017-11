Nicolas Aguilay, 19 ans, touché par la maladie des os de verre : son rêve, étudier à l'étranger

De par ma maladie des os de verre et de nombreux problèmes financiers, je n’ai jamais eu la chance de mettre un pied en Amérique de toute ma vie et encore moins d'y étudier.

Je m'appelle Nicolas Aguilay, j’ai 19 ans et j’étudie la communication visuelle pour un BAC PRO que je passerai en juin 2018. Je suis quelqu’un qui dessine, imagine et crée beaucoup. Mon plus grand rêve a toujours été de partir étudier le graphisme aux Etats-Unis.



Do It Abroad, un organisme qui aide les étudiants à partir étudier à l'étranger, a accepté de s'occuper de mon projet d'études en prenant en charge toutes les procédures administratives et les inscriptions dans les universités américaines. Ils m'accompagnent et me soutiennent dans mon projet, mais le manque de moyens financiers m'empêche encore à l'heure actuelle de réaliser mon rêve.



Je fais donc appel à vous et à votre générosité pour m'aider à financer :



L’examen d’anglais que je dois passer pour l’admission ;



Le VISA, l'assurance et les billets d’avion ;



Les frais de santé et la venue de mon chien d'assistance : Houston, qui suivra l'aventure également ;



La possibilité de subvenir à mes besoins (nourriture et logement) ;



Les frais de scolarité (qui sont très élevés aux USA).



Je voudrais réaliser mon rêve américain que j’attends depuis très longtemps. Je fais appel à votre générosité et à votre entière gentillesse pour m’aider à développer ce grand projet et soulever les fonds nécessaires. Je vous remercie déjà du fond du coeur.



Mon rêve, étudier à l'étranger









