Un nouveau jobboard dédié aux candidats en situation de handicap

Dans la continuité de ses actions en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées et de son accompagnement des employeurs dans leur politique handicap, LADAPT fait évoluer ses outils d’aide au recrutement en lançant Profil’Screening. Cette plateforme est dédiée aux rencontres entre entreprises et demandeurs d’emploi en situation de handicap à la recherche d’un CDI, CDD, stage, contrat d’alternance…



« Les associations sont confrontées à un paradoxe : d’un côté, nous accompagnons des personnes en situation de handicap qui sont deux fois plus touchées par le chômage car confrontées à des ruptures de parcours, des manques de formation, des difficultés d’accès aux études supérieures, etc. De l’autre, des recruteurs qui recherchent des profils diplômés (Bac +2 à Bac +5), voire élitistes ! Ça ne concorde pas ! » déclare Dominique Le Douce, directeur des actions associatives de LADAPT.



« À travers nos CRP, CPO, ESAT, ESAT Hors-murs, activités sous gestion propre, UEROS et notre réseau de bénévoles, nous formons et insérons professionnellement chaque année plus de 8 000 personnes en situation de handicap. Mais ce n’est pas assez. L'association se doit d’agir comme un passeur vers l’emploi, pour tous les chômeurs en situation de handicap mais aussi les jeunes diplômés handicapés sortant des universités, des grandes écoles et découvrant les écueils de la recherche d’emploi avec un handicap », poursuit Dominique Le Douce.



Profil’Screening est donc né de cette volonté : favoriser la rencontre entre les recruteurs et les 500 000 candidats en situation de handicap en recherche d’emploi. Les candidats peuvent s’inscrire gratuitement : à leur disposition, un jobboard (site internet qui recense des offres d’emploi) qui leur permet de créer leur profil, consulter des offres d’emploi, envoyer directement leurs candidatures aux employeurs, découvrir des entreprises à travers leur présentation.



Pour les recruteurs, le site offre la possibilité de publier des offres d’emploi, de consulter les profils des candidats et de mettre en avant les engagements sociétaux de leur entreprise.



« À l’approche de la 23e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, nous invitons tous les candidats en situation de handicap à la recherche d’un emploi à recenser leurs CV ou au besoin à l’adresser à asso@ladapt.net avec l’engagement que chaque candidat sera rappelé pour bénéficier de conseils personnalisés. », conclut le directeur.





www.profilscreening.fr



