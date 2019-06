ÉVÉNEMENT | article publié le, 11/06/19 0 réaction

Nuit du handicap : la rencontre est une fête le 15 juin 2019 !

Demandez à votre ville de faire partie de cette belle aventure humaine !

Alors que le handicap concerne 12 millions de personnes en France (dont 80 % de manière invisible), la Nuit du Handicap invite chacun de nous à participer à la 2e édition le 15 juin 2019 pour un nouvel événement convivial et festif.



De nombreuses villes invitent leurs habitants à changer le regard sur le handicap et à créer du lien au bénéfice de tous : Amiens, Angers, Boulogne-Billancourt, Bordeaux, Buhl, Clichy, Compiègne, Lille, Paris, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Versailles, Villeneuve-sur-Lot étaient présentes pour l’édition 2018 et s’organisent d’ores et déjà pour 2019.



De nouvelles villes vont se joindre à la fête : Fort de France, Lanester, Maubeuge, Nantes, Orleans, Sens, Vierzon, Xanton-Chassenon.



Dans chaque ville, les propositions sont nombreuses et il y en aura pour tous les goûts : labyrinthe des sens, spectacles handi’danse, concerts, restauration solidaire, initiation au langage des signes…



La rencontre est une chance… et une fête !



Ouvert à tous et gratuit, les participants pourront partager un verre, profiter de spectacles, refaire le monde et ainsi participer à une société plus solidaire et riche de ses diversités. Alors, que ce soit pour 5 minutes ou 5 heures, chacun est invité à participer.





EN SAVOIR + :

L’édition 2019 verra de nouvelles villes participer à cet événement



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page