Nuit du Handicap : la rencontre est une fête !

Passants, amis, avec ou sans handicap, venez le samedi 9 juin 2018 pour 5 minutes ou 5 heures ...

Alors que 12 millions de personnes (dont 80% de manière invisible) sont concernées par un handicap en France, la Nuit du handicap s’installera le 9 juin prochain dans une vingtaine de villes pour un événement public de rue insolite et festif, à la découverte des talents des personnes handicapées, mais pas seulement ...



Adressée à tous et gratuite, cette rencontre conviviale vise à casser les préjugés et les peurs en proposant de partager un verre, de participer à un concert ou de refaire le monde entre voisins, amis, passants et inconnus, porteurs de handicap ou non !



Liste des villes concernées :



Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Buhl, Clichy, Dijon, Grenoble, Les Herbiers, Lille, Nancy, Paris, Rouen, Saint-Etienne, Saint-Fargeau, Saint-Maur-des-Fossés, Strasbourg, Toulouse et Troyes.





Le site de la Nuit du Handicap

