Le numérique pour les personnes en situation de handicap

Aujourd’hui, il s’agit de passer d’une vision du numérique contraignant à un numérique qui soit source de nouvelles opportunités pour améliorer le quotidien de tous.

La société française est résolument entrée dans l’ère des services numériques.



Ils impactent aujourd’hui la vie de toutes les françaises et de tous les français en leur proposant de nombreuses solutions facilitant leurs démarches quotidiennes que ce soit pour se loger, pour accéder à leurs droits, pour réaliser leurs démarches administratives, pour se déplacer, pour tisser des liens sociaux ou pour trouver un emploi.



Si cette transformation fulgurante de la société apporte une plus-value importante à toutes celles et ceux qui maitrisent ces technologies, elle peut également être source de grandes difficultés pour les publics les plus fragiles.



Il s’agit alors de s’intéresser à la question de l’accès aux infrastructures et aux outils mais également de travailler sur les problématiques de l’usage, plus particulièrement pour les publics pouvant rencontrer des freins à l’utilisation des services numériques.



Pour construire une société numérique inclusive, il convient de se donner les moyens d’accompagner les publics les plus en difficulté en les guidant dans la connaissance et dans l’usage des services numériques qui leur seraient utiles pour répondre à leurs besoins immédiats. Un point d’attention doit être également porté aux outils et services existants pour qu’ils soient pleinement accessibles à tous.



Le numérique offre de très nombreuses opportunités permettant de compenser le handicap d’un point de vue fonctionnel, physique et sensoriel.



Au quotidien le numérique offre aux personnes en situation de handicap de nombreux outils et services dans différents domaines :



Accès aux droits

Démarches administratives, obtenir ou renouveler les aides, payer ses impôts, demande à la MDPH…



Emploi et formation

Trouver un emploi ou un stage, se maintenir dans l’emploi, télétravailler, se former à distance.



Mobilité

Faire du covoiturage, acheter des billets de train, organiser des déplacements.



Loisirs, vie social et affective

Regarder des vidéos, écouter ou faire de la musique, réseaux sociaux, rencontres.



Logement

Rechercher un logement ou des solutions d’aménagement.



Vie quotidienne

Faire des achats de biens ou services, trouver des bons plans, s’informer.



Santé

Suivre sa santé, utiliser la télémédecine, faire des séances de rééducation.



Éducation

Accompagner la scolarité de ses enfants.



Information, apprentissage

S’informer, apprendre à gérer son temps, mieux interagir avec les autres, etc.





