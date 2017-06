Les Olympiades du Vivre Ensemble le, 17 juin 2017 dans les Yvelines

Les participants de tout âge et de tout handicap peuvent ainsi mettre en œuvre leurs capacités quelles qu’elles soient à la découverte de nouvelles activités sportives lors de ce rassemblement exceptionnel.

Après le succès des éditions précédentes depuis 2009, les Olympiades du Vivre ensemble auront eu lieu cette année le samedi 10 juin 2017, au centre sportif Montbauron. Elles constituent une occasion unique de poser un regard nouveau sur le handicap, grâce à une grande journée sportive et conviviale destinée à valoriser très concrètement la thématique du « vivre ensemble ».



Cet évènement est organisé par l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble en partenariat avec la Ville de Versailles et le Conseil Départemental des Yvelines ainsi que de nombreux partenaires tels que l’Adapei des Yvelines, Handisport, le Sport adapté des Yvelines, les Scouts et Guides de France, le Comité départemental Olympique et Sportif, l’UNSS78, les Médaillés Jeunesse et Sport et de nombreuses associations sportives de la ville.



Son objectif est de développer l’esprit du « vivre ensemble » à travers le sport et ses valeurs, quel que soit l’âge, le milieu social, ou le handicap des participants. Les participants de tout âge et de tout handicap pourront ainsi mettre en œuvre leurs capacités quelles qu’elles soient à la découverte de nouvelles activités sportives lors de ce rassemblement exceptionnel. Ces Olympiades regrouperont plus de 1 000 participants, valides et non valides, sportifs, accompagnateurs avec le public le plus large possible, invité à s’associer à cette manifestation en participant à des épreuves mixtes. La convivialité, la joie de partager seront, ce jour-là, de rigueur et le handicap, à travers la découverte de certaines spécificités sportives qui lui sont associées, sera une raison de plus d’apprendre à bien « vivre ensemble ».



Les évènements sportifs ont lieu sur le site Montbauron, de 9h à 17h, sur les deux gymnases et dans la piscine du complexe sportif. La journée est encadrée par de nombreux bénévoles : scouts, jeunes du quartier de Jussieu et associations. Le rendez-vous est donné à 9h, les activités débuteront à 10h, pour s’interrompre le temps d’un pique-nique à midi et reprendre de 14h à 16h. Un défilé des équipes en fanfare, une remise de médailles et un goûter viendront clore cette journée festive.



Des sports pour tous les goûts



Une palette très riche de sports et d’activité divers sont disponibles gratuitement lors de cette journée : rugby, foot, cecifoot, escalade, piscine, parcours gymnique, tennis de table, basket, équithérapie, jeux à poney, lancer de balle, course d’obstacle, de relais et en fauteuil, freesbee, mini-golf et bien d’autres...



Plusieurs nouveautés proposées dans la dernière édition ont été reconduites cette année, tels que l'initiation à la plongée, le Chanbara, le Judo, le Kin ball, la pétanque, le tir à l’arc, le motorball et le showdown (ping-pong adapté malvoyants), la Zumba ou les courses en Joëlette, fauteuil muni d'une roue unique manipulée par au moins deux coureurs valides, permettant ainsi à une personne handicapée de s’intégrer à une vraie course à pied. Les nouvelles activités seront aussi proposées cette année : l’escrime, le golf et la Zumba aquatique. Un parcours en Ville sera également organisé au départ du Stade de Montbauron.



www.vivre-ensemble78.com

