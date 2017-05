OrCam MyEye®, le dispositif de vision artificielle le plus avancé au monde

Aide visuelle et vocale pour les malvoyants, la société s'est fixé pour mission d'améliorer la vie de plus de 285 millions de personnes dans le monde grâce à sa technologie innovante.

OrCam MyEye®, le dispositif de vision artificielle le plus avancé au monde sera présent en démonstration au salon Handica de Lyon le 7 juin mai 2017, à Lyon Euro Expo.



Ce dispositif de vision artificielle est la technologie développée et mise sur le marché depuis 2 ans par la société OrCam, créée par les fondateurs de Mobileye, leader mondial du système de radar anticollisions et de l'innovation dans le domaine du véhicule autonome.



Aide visuelle et vocale pour les malvoyants, la société s'est fixé pour mission d'améliorer la vie de plus de 285 millions de personnes dans le monde grâce à sa technologie innovante.



Pionniers dans le domaine de la vision assistée, OrCam avec son dispositif technologique, souhaite rendre leur autonomie et leur indépendance aux personnes souffrant d'un handicap les empêchant de saisir des informations visuelles (cécité totale, maladies, déficience visuelle, dyslexie...).



Le dispositif s'adapte à toutes sortes de lunettes : composée d'une unité portative et d'une caméra à placer sur la branche de la monture, OrCam MyEye® convertit les informations visuelles en données audio grâce à un système intégré.



Ainsi, d'un simple geste de la main, le dispositif est en mesure de retranscrire instantanément les données d'un document textuel (magazines, journaux, mails, articles en ligne, sms, livre, flyer,...), de reconnaître un visage (préalablement enregistré - capacité de 100 personnes), un produit (capacité de 150 produits) ou encore la valeur d'un billet de banque, pour l'annoncer discrètement dans l'écouteur du porteur du dispositif. Il est simple et discret d'utilisation, et permet une nette amélioration de la qualité de vie.



A propos de OrCam MyEye®



Cette innovation technologique utilise les performances de la vision artificielle pour améliorer la vie des personnes atteintes de cécité, de déficience visuelle, ou présentant des troubles de la lecture. OrCam MyEye® offre une aide visuelle grâce à un dispositif mobile et discret, et via une interface très simple d'utilisation. Cette innovation est portée par les esprits visionnaires du professeur Amnon Shashua, Directeur Technique, et par Ziv Aviram, Directeur général, leaders dans les domaines de la vision assistée et de l'intelligence artificielle. Ils sont également tous deux co-fondateurs du système anticollisions Mobileye. L'équipe du projet est composée d'ingénieurs spécialisés, de développeurs, ainsi que d'une équipe relation clients passionnée - au sein de laquelle évoluent des personnes aveugles ou à déficience visuelle.





www.orcam.com

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse