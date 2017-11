L'oreille blanche au service des sourds et malentendants

Jean-Pierre Montaufier a d'abord eu un peu peur des réactions, mais bien vite il a été étonné par l'enthousiasme des malentendants.

Originaire de Civray, Jean-Pierre Montaufier a inventé un pin's, pour rendre visible aux autres ce handicap.



Jean-Pierre Montaufier est né à Civray, et y est revenu régulièrement chez ses grands-parents pendant « les grandes vacances ». Après des études à Poitiers, puis à Nantes, il est actuellement à la retraite dans les Bouches-du-Rhône. Son épouse Marielle est malentendante.



« Pendant des années, je l'ai entendu dire, les gens ne se rendent pas compte de notre handicap. La surdité c'est invisible, dans une conversation, nous sommes mis à l'écart... On n'a pas de signe distinctif comme les aveugles. Alors, il y a trois ans, j'ai eu un déclic », explique-t-il. « Pourquoi ne pas créer un signe pour les malentendants, un signe universel qui dépasse de loin les frontières et les langues. »



L'idée de l'oreille blanche était née. Un pin's accroché à un veston ou un pull serait une marque suffisante. Après de nombreux essais, le fils d'un ami a sorti un exemplaire avec une imprimante 3D. « Avec l'aide du Lions Club de Saint-Martin de Crau, j'ai réalisé 1 000 exemplaires et je pense faire appel aux différents Lions Club de France. »



Jean-Pierre Montaufier a d'abord eu un peu peur des réactions, mais bien vite il a été étonné par l'enthousiasme des malentendants. « Tout seul dans mon coin, j'ai réussi à intéresser les médias, je suis à 46 articles de presse, 5 émissions de radio, 10 émissions de télé, dont Vivement dimanche avec Charles Aznavour qui continue à nous soutenir. »



Ces oreilles blanches sont distribuées gratuitement aux malentendants. « Je suis toujours en fabrication 3D, tout en restant maître du jeu, je souhaite changer de stratégie, toute association peut commander des épinglettes pour les distribuer. »



Une association belge souhaite ainsi diffuser l'information à grande échelle, il va falloir qu'il trouve des partenaires pour l'aider. A la tête de l'association « Un signe pour entendre », il a contacté le ministère, l'oreille blanche devrait envahir l'Hexagone et dépasser les frontières, c'est du moins son objectif.





