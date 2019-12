TROPHÉES | article publié le, 16/12/19 0 réaction

Ouverture des candidatures Trophées Femmes en EA 2020

Cette 6ème édition aura lieu mardi 10 mars 2020 au siège du Groupe La Poste à Paris. Les inscriptions sont ouvertes !

Femmes en Entreprise Adaptée 2020. En route pour la 6ème édition des Trophées Femmes en EA ! En 2020, notre thème sera : l’aventure extraordinaire de l’EA : entre prises de risques et explorations professionnelles. Notre parrain, Monsieur Jean-Jacques Savin, rêveur, navigateur et explorateur « de la dérive » viendra nous raconter « 127 jours à la dérive, à bord d’un tonneau » et remettre les trophées à nos lauréates.



Les Trophées Femmes en EA ont pour objet de mettre en lumière les parcours professionnels de femmes exceptionnelles, qui travaillent en Entreprise Adaptée.



Par ces récompenses, nous valorisons prioritairement :



A/ L’emploi des femmes, notamment dans un contexte réglementaire = leurs formations professionnelles, leurs parcours exceptionnels et cette année, la mise en œuvre de CDD Tremplin qui nous semblent importants à valoriser.



B/ Les innovations managériales des EA, grâce aux managers/dirigeants des EA et la bienveillance de leurs clients. L’employabilité des femmes en EA, qui se voient proposer des emplois stables et à valeur ajoutée, s’en trouve renforcée.



C/ Le partage de bonnes pratiques RH, conférences, ateliers et networking pendant les happenings (café, déjeuner, cocktail …) facilitent rencontres et échanges d’informations RH pour tout un secteur.



Femmes en Entreprise Adaptée 2020. Le programme





