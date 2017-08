Para-dressage : ils défendront la France à Göteborg en Suède

Les Championnats d’Europe de Para-Dressage se tiendront à Göteborg en Suède du 21 au 27 août.

Les dés sont jetés ! La liste des couples sélectionnés pour les Championnats d’Europe de Para-Dressage qui se tiendront à Göteborg en Suède du 21 au 27 août a été dévoilée.



À la suite du choix fait par l’équipe fédérale d’encadrement technique, dont Philippe Célerier, sélectionneur et entraineur national ainsi que Fanny Delaval, chef d’équipe, la Fédération Française d’Équitation a communiqué son choix final.



Thibault Stoclin et Uniek*HEC, propriété de l’association Handi Equi’ Compet (Grade I), Céline Gerny et Landiro, propriété de Sophie Gélard Bartolo (Grade II), Camille Jaguelin et Wimke, propriété de son cavalier (Grade IV) et José Letartre avec Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’IFCE porteront donc haut les couleurs de la France lors de cette échéance tant attendue.



Handi Equi’ Compet, qui organisait les Championnats d’Europe de Para-Dressage à Deauville en 2015, est extrêmement fière de voir ces cavaliers, tous membres de l’association, progresser et atteindre de tels objectifs. La route fut longue et l’ensemble de l’équipe peut se réjouir du travail jusqu’ici accompli. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite lors de ces Championnats.



Handi Equi’ Compet



Créée en 2007, Handi Equi’ Compet est une association de loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir, de développer et d’accompagner l’équitation handisport en compétition en France. L’association s’adresse aux cavaliers présentant un handicap moteur et/ou sensoriel et poursuit de nombreuses actions pour les soutenir dans la pratique de leur sport et pour les aider à accéder à la compétition.





