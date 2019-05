RECHERCHE | article publié le, 22/05/19 0 réaction

Paralysie cérébrale : 10 000 pas par jour pour faire avancer la recherche, Steptember arrive en France !

Créé en Australie en 2010, Steptember s'est développé dans 6 autres pays dans le monde avec près de 120 000 participants en 2018 qui ont permis de collecter plus de 7 millions d'euros.

Depuis 2010, chaque année dans le monde, au mois de septembre, se déroule Steptember, un événement mondial de collecte de fonds qui mobilisent tous ceux qui souhaitent faire avancer la recherche autour de la paralysie cérébrale. Pour la première fois en France, la Fondation Paralysie Cérébrale lance ce grand mouvement international qui aura lieu du 3 au 28 septembre 2019. Steptember est ouvert aux personnes individuelles, amis et proches de personnes atteintes de paralysie cérébrale, mais aussi aux entreprises, écoles et universités dans le cadre d'actions philanthropique de cohésion.



Parce qu'un nouveau-né atteint de paralysie cérébrale nait toutes les six heures en France, parce qu'il est important de collecter des fonds pour faire avancer la recherche, parce que peut-être un jour on pourra soigner la paralysie cérébrale, parce que chacun peut y contribuer de façon ludique... La Fondation Paralysie Cérébrale rejoindra dès septembre 2019 l'événement mondial Steptember. Créé en Australie en 2010, Steptember s'est développé dans 6 autres pays dans le monde avec près de 120 000 participants en 2018 qui ont permis de collecter plus de 7 millions d'euros.



Steptember, une action solidaire au service de la cohésion d'équipe :



La Fondation Paralysie Cérébrale propose à tous, individuels mais aussi entreprises, écoles et universités d'adhérer à cet événement solidaire clef en main. L'idée est de constituer des équipes de quatre personnes qui marcheront ou feront du sport pour récolter des fonds. « Steptember est un challenge ludique, sain et sportif. Il améliore non seulement la santé des participants, mais favorise également la collaboration et l'entraide en faveur des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Dans les structures comme les entreprises, les écoles ou les universités, elle favorise l'esprit d'équipe. » explique Alain Chatelin, Président de la Fondation Paralysie Cérébrale.



10 000 pas par jour pour faire avancer la recherche :



Chaque participant recevra un podomètre à porter tout au long du défi. Il devra faire 10 000 pas par jour ou l'équivalent choisi parmi 40 activités sportives pendant un mois. Il entrera quotidiennement ses pas et ses autres activités physiques sur une application qui lui permettra de faire un voyage virtuel. Il sera sponsorisé par son entourage – collègues, familles, amis - à qui il proposera de verser un don de soutien. Au-delà de la cohésion d'équipe, les participants de Steptember ont reconnu que cette opération ludique avait bien d'autres vertus :



80% d'augmentation du niveau d'activité physique

33% de perte de poids

86% d'augmentation du niveau d'énergie

20% de meilleure gestion du stress et d'amélioration des habitudes de sommeil

97% des participants ont déclaré qu'ils participeraient à nouveau



La paralysie cérébrale, C'est quoi ?



Savez-vous que la paralysie cérébrale est la principale cause de handicap moteur de l'enfant ? Une naissance toutes les six heures, quatre nouveaux bébés atteints par jour… !



La paralysie cérébrale désigne un groupe de troubles affectant les mouvements d'une personne depuis sa naissance. C'est un handicap permanent qui ne s'aggrave généralement pas avec le temps. Il est dû à des dommages sur le cerveau en développement du bébé, soit pendant la grossesse soit autour de la naissance.



Les causes en sont multiples, par exemple une naissance prématurée ou un cordon enroulé autour du cou du bébé pendant la naissance. Cela peut donc arriver à n'importe quel nouveau-né. Les conséquences peuvent être plus ou moins lourdes allant d'une légère difficulté à marcher à une atteinte grave de la motricité entraînant l'usage de fauteuil roulant (paralysie d'un côté du corps voire des quatre membres). Les personnes atteintes de paralysie cérébrale peuvent également présenter des déficiences moins visibles comme des troubles visuels, de la parole, une épilepsie, des troubles des apprentissage, voire une déficience intellectuelle.







Faites partis des initiateurs de cet événement annuel en France qui va devenir incontournable et participez à Steptember 2019 (ou 2020 !). Vous pouvez dès à présent prendre contact avec la Fondation Paralysie Cérébrale par email : steptember@fondationparalysiecerebrale.org





www.fondationparalysiecerebrale.org



