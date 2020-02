AQUATHLON | article publié le, 19/02/20 0 réaction

Des paraTriathlètes au Liévin Triathlon Indoor Festival 2020

Vous savez nager et/ou vous savez courir, (ou rouler en fauteuil de sport ou d’athlétisme). Alors un Aquathlon est une épreuve pour vous !

Tout comme l’année dernière s’ouvre aux ParaTriathlètes le Liévin Triathlon indoor sous la forme d’un Aquathlon. Pour les débutants dans la pratique, une possibilité de Classification Régionale indicative de la catégorie dans laquelle vous évoluerez en compétition est proposée par les classificateurs nationaux de la région des Hauts de France. Pour l'aquathlon les distances seront très courtes : 150m natation / 800m course à pied.



Ce qui est important en termes de logistique sur place :

> Les transferts et mises à l'eau et sorties dans et du bassin, construit exprès pour l’évènement, des PTWC seront assurés par les organisateurs (handlers).

> Les athlètes devront être entièrement séchés avant de s'élancer sur la piste.

> La sortie d'eau des ParaTriathlètes se fera dans une seule et même zone ; pré et transition, transferts/habillages/mises en place de prothèses etc…

> Gestion et dépose de matériel roulant fauteuil d'athlétisme s’effectuera en amont sous contrôle du corps arbitral.



A nouveau, nous pouvons tous ensemble réaliser une très belle opération et délivrer un vrai message sportif et positif, sur la pratique des sports enchainés pour athlètes en situation de handicap et toutes les déclinaisons possibles. L’occasion aussi de voir les athlètes performants de la région et d’ailleurs, fléchés sur les collectifs France ou les jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.



Le Liévin Triathlon indoor festival 2020, c’est :

- Des compétitions scolaires (championnat d’académie de Triathlon UNSS, challenges de relais-aquathlon inter-établissements du bassin minier)

- 1 200 enfants du primaire qui découvriront l’aquathlon dans le cadre du savoir-nager

- Une compétition handi-sport

- Un triathlon open à dimension nationale

- Un challenge entreprises



Le programme :

Mercredi 18 mars : Triathlon scolaire UNSS et Aquathlon pour les centres sociaux (500 participants), compétition pour les collégiens et lycéens de l’académie.



Jeudi 19 mars : Aquathlon scolaire (1000 participants) compétitions pour tous les élèves du primaire pour découvrir les sports enchaînés.



Vendredi 20 mars : Aquathlon scolaire (1000 participants) compétitions pour tous les élèves du primaire pour découvrir les sports enchaînés.



Samedi 21 mars : Triathlon open, compétition pour découvrir les champions de demain. Coupe d'Europe de Triathlon indoor avec les meilleurs triathlètes mondiaux sur des formats très courts (10 minutes de course) et sous forme de tournois (1/4 de finale, 1/2 finale).





EN SAVOIR + :

Inscriptions & Informations

© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page